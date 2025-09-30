Eschborn (ots) -Der Herbst ist da: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und das Laub raschelt unter den Füßen. Für viele gehört in dieser Zeit der Genuss einer wärmenden Tasse Kaffee zu den schönsten Alltagsmomenten. Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober, der die Vielfalt, die Kultur und den unvergleichlichen Genuss des beliebten Heißgetränks feiert, präsentiert Grundig drei Rezepte, die mit cremigen, würzigen und nussigen Aromen für Herbstzauber in der Tasse sorgen.1. Salty Caramel Cappuccino - die süße VersuchungWie unterscheiden sich noch gleich Latte Macchiato und Cappuccino? Während Cappuccino zu einem Drittel aus Espresso und zu zwei Dritteln aus Milchschaum besteht, enthält Latte Macchiato Espresso, Milch und Milchschaum zu gleichen Teilen.Mit der Grundig Siebträgermaschine Delisia Coffee KSM 5330 (https://www.grundig.com/de-de/produkte/kaffeemaschinen/kaffeemaschinen-espresso-maschine-ksm-5330) müssen sich Kaffeeliebhaber:innen diese leicht zu verwechselnden Details endlich nicht mehr merken: Die Kaffeespezialitäten werden ganz einfach auf dem intuitiven Touch-Display ausgewählt, die Maschine bereitet Espresso und Milch beziehungsweise vegane Milchalternativen automatisch im perfekten Verhältnis zu. Dank integriertem Milchbehälter und CreamyPro Technologie entsteht ein samtig-weicher Milchschaum, dessen Dichte individuell an persönliche Vorlieben anpassbar ist.Besonders cremig-lecker und herbstlich-süß ist der Salty Caramel Cappuccino. So wird er mit der KSM 5330 zuhause zubereitet:Zutaten:- 1 Cappuccino, direkt über das Display auswählbar- 1 TL Karamellsirup- 1 TL Karamellsauce- 1 Prise MeersalzflockenZubereitung: Den Cappuccino per Knopfdruck von der Siebträgermaschine zubereiten lassen und den Karamellsirup anschließend unterrühren. Einen Teelöffel Karamellsauce auf den Milchschaum geben und mit einer Prise Meersalzflocken bestreuen. Ein vollmundiger Kaffee, der wie ein kleines Dessert schmeckt!2. Pumpkin Spice Latte - der HerbstklassikerKaum ein Getränk verkörpert die goldene Jahreszeit so sehr wie der Pumpkin Spice Latte. Mit der KSM 5330 gelingt er zuhause besonders einfach: Über das Touch-Display lässt sich auch der Latte Macchiato direkt auswählen. Dank der CreamyPro Technologie entsteht bei dieser Variante ein besonders feinporiger Milchschaum, der für den Latte Macchiato perfekt geeignet ist. So geht's:Zutaten:- 1 Latte Macchiato, direkt über das Display auswählbar- 2 TL Kürbispüree- 1 TL Ahornsirup oder Honig- ½ TL Pumpkin Spice (Zimt, Nelken, Muskat, Ingwer)- 1 Prise ZimtZubereitung: Das Kürbispüree mit Pumpkin Spice und Ahornsirup in einem kleinen Topf leicht erwärmen und gut verrühren, bis sich die Gewürze entfalten. Den Latte Macchiato per Knopfdruck frisch zubereiten lassen und die Kürbismischung anschließend einrühren. Zum Abschluss mit einer Prise Zimt bestreuen. Fertig ist das ideale Getränk für würzige Genussmomente!3. Hazelnut Cappuccino - nussiger KaffeezauberDer Hazelnut Cappuccino ist sanft, aromatisch und perfekt für alle, die eine feine Haselnussnote lieben. So lässt er sich mit der KSM 5330 zuhause zubereiten:Zutaten:- 1 Cappuccino, direkt über das Display auswählbar- 1 TL Haselnusssirup- Milchschaum-ToppingZubereitung: Den Cappuccino per Knopfdruck zubereiten lassen und den Haselnusssirup anschließend gründlich unterrühren. Nach Wunsch mit einem kleinen Milchschaum-Topping verfeinern. Ein Rezept, das hervorragend zu warmem Apfelkuchen passt.Genuss trifft DesignDie Delisia Coffee Reihe von Grundig zählt insgesamt sechs Familienmitglieder: Drei Kaffeevollautomaten - darunter der KVA 8230 (https://www.grundig.com/de-de/produkte/kaffeemaschinen/kaffeemaschinen-espresso-maschine-kva-8230-delisia-coffee-series-dc7500), ein smartes Modell, das bei Stiftung Warentest mit "GUT" bewertet wurde - und drei Siebträgermaschinen, die Barista-Qualität für zuhause liefern. Die KSM 5330 wurde als Deutschland Favorit 2024 ausgezeichnet und erhielt den iF Design Award 2024.Ob Salty Caramel Cappuccino, Pumpkin Spice Latte oder Hazelnut Cappuccino - die Delisia Coffee Geräte garantieren cremigen Milchschaum, ausgewogenes Aroma und perfekte Genussmomente im Herbst. So wird auch abseits des Tags des Kaffees jeder Kaffeemoment zuhause zu einem kleinen Fest.Die Produkte sind im stationären Handel und online erhältlich. Weitere Informationen untergrundig.de (https://www.grundig.com/de-de/produkte/kaffeemaschinen/kaffeemaschinen-espresso-maschine-ksm-5330).Pressekontakt:Mika WaltherBeko Germany GmbHpresse.de@beko.comOriginal-Content von: Grundig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113495/6128717