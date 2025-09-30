Während die US-Märkte sich am Dienstag aufgrund des bevorstehenden Government Shutdowns verunsichert zeigen, hat der Hang Seng knapp ein Prozent zugelegt. Im freundlichen Gesamtmarktumfeld ging es auch für die Baidu-Aktie nach oben, nachdem der Konzern einen großen Fortschritt bei seiner Robotaxi-Flotte vermeldet hatte.Baidu plant, seine vollautonomen Robotaxis, welche in Wuhan bereits ein voller Erfolg waren, auch in Dubai einzusetzen. Liang Zhang, Managing Director für EMEA bei Baidus Robotaxi-Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
