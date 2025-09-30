Die Börsen feiern neue Rekorde, doch der Kryptomarkt bleibt nervös. Bitcoin hat den berüchtigten September-Fluch gebrochen und geht mit Rückenwind ins vierte Quartal - historisch die stärkste Phase für die Kryptowährung. Droht ein Rückschlag oder zündet bald die nächste große Rallye?Statt wie gewohnt im September nachzugeben, legte Bitcoin zuletzt deutlich zu. Damit ist die Basis für die kommenden Wochen gelegt. Neue Allzeithochs? Möglich. Vielleicht sogar das finale Hoch dieses Zyklus. Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
