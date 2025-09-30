DJ MÄRKTE USA/Aktien knapp behauptet - Drohender Shutdown verunsichert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der leicht positiven Tendenz zu Wochenbeginn deuten sich für den Start am Dienstag an der Wall Street leicht nachgebende Kurse an. Hauptthema am Markt ist der unmittelbar bevorstehende Shutdown, also der vorübergehende Stillstand von US-Behörden, weil sich Republikaner und Demokraten bislang nicht auf einen Haushalt einigen konnten.

Sollte es tatsächlich zu einem Shutdown ab 1. Oktober kommen, wäre eine der ersten Folgen, dass der monatliche US-Arbeitsmarktbericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht werden könnte. Damit würde der US-Notenbank ein wichtiges Instrument zur Steuerung ihrer Geldpolitik fehlen. Zumal sie zuletzt auch besonders Schwächesignale vom Arbeitsmarkt in den Blick genommen hatte. Analysten vermuten derweil, dass mit einem längeren Shutdown die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Oktober eher zunehmen dürfte, schon weil ein Stillstand von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen dürfte.

Marktexperte Dario Messi von Julius Bär sieht eine mögliche Schließung von US-Behörden relativ gelassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien typischerweise begrenzt, und US-Staatsanleihen dürften davon kaum belastet werden. Er betont, dass sich dieses Mal die Debatte nicht um die Schuldenobergrenze drehe. Sofern ein Shutdown nicht länger dauere, dürfte er die Anleihemärkte wahrscheinlich nicht wesentlich stören. Am Anleihemarkt geht es sehr ruhig zu, die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,13 Prozent.

Der Dollar gibt weiter leicht nach, der Euro steigt auf 1,1739 Dollar. Marktteilnehmer führen die aktuelle Dollarschwäche zwar auch auf den drohenden Shutdown zurück, die Analysten der Commerzbank betonen aber, dass mögliche negative Effekte nur vorübergehend seien und wieder aufgeholt würden. Ausgaben und Lohnzahlungen würden nicht einfach gestrichen, sondern nachgeholt. Insofern dürfte der Dollar auch während dieser neusten Shutdown-Episode relativ unbeeindruckt bleiben.

Der Goldpreis hat wieder ein neues Rekordhoch markiert. Es lautet auf 3.875 Dollar. Aktuell liegt der Preis aber zum Vortag 0,5 Prozent niedriger bei 3.813 Dollar. Die Ölpreise geben deutlicher nach. Im Handel würden die Aussichten auf ein sich ausweitendes Angebot durch die Opec+ und die Folgen des Friedensplans von US-Präsident Trump im Gazastreifen abgewogen, heißt es. Letzteres könnte die Risikoprämie beim Öl verringern, noch sei aber unklar, ob die Hamas den Vorschlag akzeptiere.

Konjunkturseitig hat der Dienstag mit dem Index der Einkaufsmanager der Region Chicago und dem Index des Verbrauchervertrauen Daten auf dem Kalender, die das Potenzial haben, den Markt zu bewegen. Der Chicago-Index wird mit 43,8 im September nach 41,5 im August weiter tief im Schrumpfung anzeigenden Bereich unter 50 erwartet. Beim Index des Verbrauchervertrauens rechnen Ökonomen mit einem Rückgang auf 96,0 von 97,4.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Boeing vorbörslich wenig bewegt von der Nachricht des Wall Street Journal, einen neuen Jet als Ersatz für die 737 MAX zu planen. Der Schritt dürfte das Unternehmen Milliarden Dollar und mehrere Jahre Produktentwicklung kosten.

Alphabet liegen knapp behauptet. Die zur Tochter Google gehörende Videoplattform Youtube hat zugestimmt, 24,5 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Klage von Präsident Trump gegen das Unternehmen und seinen CEO aus dem Jahr 2021 beizulegen.

Die Investmentbank Jefferies meldete einen unerwartet hohen Gewinn und einen Anstieg der Quartalseinnahmen. Der Kurs liegt knapp im Plus. Der Skigebietsbetreiber Vail Resorts verzeichnete einen höher als erwarteten Verlust. Der Kurs kommt darauf um 2,5 Prozent zurück. Um 2,7 Prozent nach oben geht es für Coty. Das Kosmetikunternehmen überprüft seine Massenmarkt-Schönheits-Marken und zieht Optionen wie den Verkauf oder die Ausgliederung dieser Marken in Betracht.

Wolfspeed machen einen Satz um 23 Prozent. Der Chiphersteller hat sein Insolvenzverfahren abgeschlossen und sich finanziell neu aufgestellt. Spotify leiden darunter, dass der Unternehmenschef seinen Hut nehmen will. Die Aktie verliert 3,9 Prozent.

Firefly Aerospace rutschen um gut 10 Prozent ab, nachdem es bei dem Unternehmen zu einem Unfall mit einem Raketenbooster kam. Progress Software hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt, den Ausblick erhöht und stockt den Aktienrückkauf auf. Die Aktie verliert dennoch 2 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 1,1736 +0,1% 1,1727 1,1730 +13,2% EUR/JPY 173,62 -0,4% 174,27 174,36 +7,0% EUR/CHF 0,9357 +0,0% 0,9352 0,9354 -0,4% EUR/GBP 0,8732 -0,0% 0,8733 0,8742 +5,5% USD/JPY 147,95 -0,4% 148,60 148,64 -5,5% GBP/USD 1,3440 +0,1% 1,3428 1,3418 +7,3% USD/CNY 7,1111 -0,0% 7,1116 7,1077 -1,4% USD/CNH 7,1280 -0,0% 7,1286 7,1265 -2,8% AUS/USD 0,6615 +0,6% 0,6575 0,6576 +6,3% Bitcoin/USD 113.296,75 -0,9% 114.273,80 114.117,45 +20,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,75 63,01 -2,0% -1,26 -12,1% Brent/ICE 67,00 67,97 -1,4% -0,97 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.815,47 3.833,90 -0,5% -18,44 +46,1% Silber 46,09 46,91 -1,8% -0,82 +62,5% Platin 1.334,88 1.368,86 -2,5% -33,98 +55,9% Kupfer 4,85 4,89 -0,9% -0,05 +17,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

