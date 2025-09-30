Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot auf Xetra und an der Börse Frankfurt: Aktienstrategien mit Dividenden-, Buffer- und ESG-Fokus, Rüstungssektor mit ESG-Ansatz, ein Altcoin-Korb und nachhaltige Anleihen aus der Eurozone, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN IE0009DRFET8/ WKN A41EY1) investiere in dividendenstarke Qualitätsunternehmen aus Industrieländern weltweit, mit Ausnahme der USA. Der zugrunde liegende Index wähle die 300 besten Unternehmen anhand von Kriterien wie Ertragswachstum, Kapitalrendite (ROA) und Eigenkapitalrendite (ROE) aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
