In der Heinkelstraße in Speyer entsteht derzeit ein Elektrobus-Ladepark, der künftig die Infrastruktur für den emissionsfreien Stadtverkehr in der Domstadt bereitstellt. Auf dem rund 12.600 Quadratmeter großen Areal werden 16 Ladestationen mit insgesamt 32 Ladepunkten errichtet - ohne Fördermittel. Die 32 Ladepunkte werden über ein intelligentes Last- und Lademanagement gesteuert. Ab Mitte Dezember laden hier 29 Elektrobusse Strom - und dieser stammt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net