Sonoro Gold plant Neuausrichtung mit Fokus auf Cerro Caliche

Sonoro Gold hat ein Unternehmensupdate vorgelegt: Im Fokus stehen eine überarbeitete Wirtschaftlichkeitsstudie für das Kernprojekt Cerro Caliche sowie die mögliche Abspaltung des San-Marcial-Projekts in eine eigenständige Gesellschaft. Damit könnte das Unternehmen seine strategische Ausrichtung grundlegend verändern.

Fortschritte bei Wirtschaftlichkeitsstudie

Sonoro Gold erklärte, dass eine aktualisierte Preliminary Economic Assessment (PEA, vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung) für das Hauptprojekt Cerro Caliche im ersten Quartal 2026 vorgelegt werden solle. Diese Studie werde laut Unternehmen die Kosten, Erträge und Risiken neu bewerten. Grundlage seien sowohl die seit 2023 veränderten Marktbedingungen mit steigenden Goldpreisen und Kosten als auch eine im Juli 2025 veröffentlichte Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese habe eine kleinere Eingriffsfläche mit höheren ökologischen und sozialen Standards vorgesehen.



Das Unternehmen verwies darauf, dass es mittlerweile über 100 Prozent der Konzessionsrechte sowie über sämtliche Oberflächenrechte am Cerro-Caliche-Projekt verfüge. Diese seien durch einen langfristigen Vertrag mit den Eigentümern der Ranch Cerro Prieto gesichert worden. Ab 2028 solle das Projektgebiet auf insgesamt 5.007 Hektar erweitert werden, einschließlich Flächen des früheren Cerro-Prieto-Bergwerks.



Die neue PEA werde sich auf Ergebnisse von 55.360 Bohrmetern, Schürfgräben und Gesteinsproben stützen. Bislang seien rund 30 Prozent der mineralisierten Zonen detailliert erkundet. Das Management betonte, dass künftige Bohrkampagnen den Erzbestand vergrößern und die geplante Lebensdauer der Mine verlängern könnten.