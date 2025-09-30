GoWit, ein weltweit führender AdTech-Anbieter im Bereich Omnichannel-Einzelhandelsmedien, gab die Einführung von GoWit Commerce Media bekannt, einer einheitlichen Werbeplattform, die Einzelhändler, Marken und Agenturen miteinander verbindet. GoWit ersetzt fragmentierte Lösungen und vereint mehr als 7.000 Marken und Agenturen mit führenden Einzelhändlern in über 20 Märkten, wodurch das größte Werbenetzwerk in EMEA entsteht. Angesichts eines prognostizierten Umsatzes von 220 Milliarden US-Dollar bis 2027 im Bereich Commerce Media bietet die Plattform Werbetreibenden und Medieninhabern die dringend benötigte Skalierbarkeit, Standardisierung und Einfachheit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929098019/de/

GoWit Commerce Retail Media Network

Branchenbarrieren überwinden

Retail Media boomt, doch die Einführung wird durch Fragmentierung, hohe Kosten und Messlücken verlangsamt. Laut IAB Europe nennen Werbetreibende die Fragmentierung des Netzwerks (51 %) und die mangelnde Standardisierung (53 %) als ihre größten Hürden, während Einzelhändler auf die operative Einrichtung (54 %) und die Kosten (40 %) verweisen.

GoWit löst diese Herausforderungen, indem es Lösungen auf einer einzigen Plattform konsolidiert, Abläufe vereinfacht, Budgets freisetzt und messbare Leistungen fördert.

Wachstum durch Partnerschaften

Partnerschaften sind das Herzstück von GoWit Commerce und Retail Media, wo Nachfrage, Technologie und Anzeigenbetrieb zu einem vernetzten Ökosystem verschmelzen. Die Zusammenarbeit mit der Heureka Group, CarrefourSA, Beymen, Kingfisher (Koçtas), Raneen, Mumzworld und Toters Delivery sorgt für eine beispiellose Reichweite in Europa und im Nahen Osten sowie in Nordafrika. Technologie- und Vertriebspartnerschaften mit Tooplay, The Trade Desk DSP, Akinon, Spike E-Media, Goldbach und Craftware ergänzen das Angebot um fortschrittliche Programmatik, lokale Reichweite und Fachkompetenz.

In der Schweiz fügte Marc Meghji, BDM bei der Goldbach Group AG, hinzu: "Es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass wir uns auf eine so kompetente und hilfreiche Partnerschaft für unsere Schweizer Retail-Media-Reise verlassen können."

"GoWit ist der Grundstein für die Vision von Spike, den Handel und die Einzelhandelsmedien im Nahen Osten zu fördern", fügte Rami Taibah von Spike E-Media hinzu.

Einheitliche Plattform für Einzelhändler, Marken und Agenturen

Der KI-gesteuerte Werbe-Hub von GoWit ermöglicht:

Einzelhändlern die Integration innerhalb weniger Minuten, die Aktivierung von Omnichannel-Anzeigen (Display, gesponserte Listings, Video, Off-Site, In-Store) und die Nutzung der Nachfrage von Werbetreibenden.

Marken und Agenturen können Multi-Retailer-Kampagnen mit Self-Service-Tools für Segmentierung, automatisierte Gebote und Echtzeit-Berichte durchführen.

"Die Zukunft der Werbung gehört denen, die Handel mit Daten und Kontext verbinden", sagte Emrah Adsan, CEO von GoWit. "Durch die Schaffung des größten Ökosystems in EMEA helfen wir allen Akteuren, Daten in skalierbare Medienmöglichkeiten umzuwandeln."

Über GoWit

GoWit ist das führende AdTech-Unternehmen, das das größte Commerce- und Retail-Media-Netzwerk in EMEA aufbaut. Seine Plattform kombiniert erstklassige Technologie, Anzeigenoperationen und Nachfrage, um die Monetarisierung und Relevanz zu maximieren

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929098019/de/

Contacts:

GoWit

Begench Soyunov

+905416333166

begench@gowit.com