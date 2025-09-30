Die weltweiten Dividendenzahlungen haben im ersten Halbjahr 2025 mit 1,14 Billionen US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Doch während Japan und der Finanzsektor glänzen, bleibt Deutschland trotz Bestwerten im internationalen Vergleich zurück. Dividendenjäger müssen mehr denn je genau hinschauen.Laut der aktuellen Studie "Dividend Watch H1 2025" der Capital Group summierten sich die Ausschüttungen auf 1,14 Billionen Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
