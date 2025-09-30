Völklingen (ots) -Handschuhe an, Greifzangen raus und Müllsäcke gepackt hieß es für das Globus-Baumarkt-Team auch in diesem Jahr beim World Cleanup Day - mit über 450 Auszubildenden, Azubi-Paten und zahlreichen weiteren Mitarbeitern aus allen 90 Globus Baumärkten in Deutschland und Luxemburg sowie der saarländischen Unternehmenszentrale in Völklingen. Gemeinsam wurden rund vier Tonnen Abfall in Wäldern, an Straßenrändern, auf öffentlichen Plätzen und in Stadtgebieten gesammelt und fachgerecht entsorgt."Es ist unglaublich, wie viel Müll achtlos in der Natur landet, gerade weil es genügend Sammel- und Entsorgungsmöglichkeiten gibt", berichtet Franziska, Azubi bei Globus Baumarkt, die zum ersten Mal dabei war. "Umso schöner war es zu sehen, wie viel wir gemeinsam in kurzer Zeit bewegen konnten." Neben Plastikverpackungen, Flaschen und Zigarettenstummeln wurden auch viel Elektroschrott und kuriose Fundstücke wie etwa ein leerer Reisekoffer, ein künstlicher Tannenbaum und sogar riesige Lkw-Reifen eingesammelt.Für Sabrina Beckmann, Leiterin Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement bei Globus Baumarkt, ist die Aktion ein wichtiger Baustein im Engagement des Unternehmens: "Der World Cleanup Day ist für uns mehr als nur ein Tag des Anpackens für eine saubere Umwelt, sondern wir verbinden damit auch Gemeinschaftssinn, Verantwortung und gelebte Nachhaltigkeit. So eine Aktion zeigt deutlich: Gemeinsam können wir sichtbar etwas verändern."Über Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6128754