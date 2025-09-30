Hamburg (ots) -Anlässlich des Kinostarts von Sony Pictures "A Big Bold Beautiful Journey" am 02. Oktober 2025 hat Europcar gemeinsam mit dem Film und CineStar Deutschland ein Gewinnspiel gestartet. Die Aktion, die Filmfans und Abenteuerlustige gleichermaßen ansprechen soll, läuft bis einschließlich 15. Oktober 2025.Michael Knippel, Geschäftsführer Europcar Deutschland, ist begeistert über die Zusammenarbeit: "Reisen ist für mich immer ein ganz besonderes Erlebnis. Es geht darum, neue Orte zu entdecken, Perspektiven zu wechseln und unvergessliche Momente zu schaffen. Genau diese Botschaft spiegelt der Film 'A Big Bold Beautiful Journey' wider, in dem sich zwei Fremde auf eine gemeinsame Reise begeben. Zusammen mit unseren Kooperationspartnern möchten wir unseren Kundinnen und Kunden mit diesem Gewinnspiel unvergessliche Erlebnisse ermöglichen."Hauptgewinn: Private KinovorstellungIm Mittelpunkt des Gewinnspiels steht die Chance auf eine unvergessliche Kinoerfahrung. Verlost werden:- 5x eine private Kinovorstellung für den Gewinner oder die Gewinnerin und bis zu 50 Freunde- 50x 2 Kinotickets- 20x coole Fanpakete zum FilmDie Teilnahme findet auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Europcar Deutschland (@europcar_de (https://www.instagram.com/europcar_de/)) statt. Für eine Chance auf den Gewinn, müssen die Teilnehmenden dem Kanal folgen, sowie den Gewinnspiel-Post liken und teilen.Partnerschaften für maximale ReichweiteZusätzlich erstreckt sich die Kooperation über weitere Kanäle, um ein breites Publikum zu erreichen:- CineStar-Gewinnspiel: Parallel zur Europcar-Aktion können Kinobesucherinnen und -besucher direkt über die CineStar-Webseite und in den Kinotrailern am Gewinnspiel teilnehmen. Hier werden 20x 200EUR Europcar-Gutscheine verlost, um Filmfans für die nächste Reise zu inspirieren.- Digitale und direkte Ansprache: Eine eigens erstellte Landingpage (https://www.europcar.de/de-de/p/bedingungen-gewinnspiel) liefert alle wichtigen Details zur Aktion und den Teilnahmebedingungen. Zusätzlich werden Abonnentinnen und Abonnenten über den Europcar-Newsletter informiert. In den Europcar-Stationen wird die Kampagne auf digitalen Bildschirmen und durch spezielle Spiegelanhänger in den Fahrzeugen beworben.Über "A Big Bold Beautiful Journey"Was wäre, wenn du eine Tür öffnen und durchschreiten könntest, um einen entscheidenden Moment aus deiner Vergangenheit erneut zu erleben? Die Singles Sarah und David treffen sich zum ersten Mal auf einer Hochzeit und begeben sich anschließend, dank einer überraschenden Wendung des Schicksals, zusammen auf eine große, gewagte und grandiose Reise - auf ein witziges, fantastisches und mitreißendes Abenteuer, bei dem sie nicht nur gemeinsam in ihre jeweilige Vergangenheit eintauchen. Sie erkennen auch, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute sind und dass sie vielleicht eine Chance erhalten haben, ihre Zukunft zu verändern. EXKLUSIV IM KINO.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/de-de/p/newsroomPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/6128751