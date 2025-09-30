Pandora zeigt eindrucksvoll, welche außerordentlichen Erfolge antizyklisches Investieren ermöglichen. Geduld zahlt sich an der Börse aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|111,45
|111,60
|16:33
|111,35
|111,40
|16:31
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:06
|Pandora: Die Zeit könnte gekommen sein
|Pandora zeigt eindrucksvoll, welche außerordentlichen Erfolge antizyklisches Investieren ermöglichen. Geduld zahlt sich an der Börse aus Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|12:13
|Pandora CEO Alexander Lacik to step down in March: Current Chief Marketing Officer Berta de Pablos-Barbier ...
|10:33
|Pandora kündigt Führungswechsel an: Berta de Pablos-Barbier folgt auf Alexander Lacik
|10:27
|Pandora: UK profit slumps as sales slip after record high
|09:42
|Pandora CEO Lacik to retire in March 2026; De PablosBarbier to succeed
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PANDORA A/S
|111,50
|-2,11 %