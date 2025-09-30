

Werbung







Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Gold- und Palladiumpreis. Der Edelmetallsektor bleibt zum Jahresende weiterhin hoch spannend. Gold ist auf dem Weg, die beste Monatsperformance seit 2011 hinzulegen und konnte jüngst täglich ein neues Rekordlevel verzeichnen. Der Palladiumpreis hingegen ist noch weit von seinem Allzeithoch entfernt, könnte nun jedoch ein langfristiges Bodenbildungssignal liefern. Sollte der Kurs das im Video erwähnte Schlüsselniveau knacken können, erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass der Chart nun eine untere Umkehrformation ausbaut. Anschließend würde sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Kurspotenzial von etwa 400 USD ergeben. Das wäre durchaus ein attraktiver Trade. Um welche Schlüsselmarken es geht und warum sie Hoffnung für das letzte Quartal geben, erfahren Sie wie gewohnt im Video.



HSBC Daily Trading TV vom 30.09.2025: Gold und Palladium im Überblick: Kommt jetzt die Jahresendrally?









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









