Dividenden und Wachstum: Mit 15 Prozent Rendite p.a. und 4 Prozent Ausschüttung schlägt der VanEck Dividend Leaders ETF sogar den MSCI World. Dividenden galten lange Zeit als das solide Rückgrat jedes Portfolios - verlässlich, aber selten spektakulär. Doch in Zeiten von schwankenden Tech-Bewertungen und unsicheren Kryptomärkten zeigt sich, dass auch konservative Strategien Renditen liefern können, die mit den Wachstumsstars konkurrieren. Ein prominentes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE