Der Kupferpreis steigt wieder. Was steckt dahinter? Und was bedeutet das für entsprechende Aktien? Eine Analyse. Zweitgrößte Mine der Welt stellt Betrieb ein Der Kupferpreis erholt sich weiter, nachdem Freeport-McMoRan in seiner Grasberg-Mine höhere Gewalt erklärt hatte. Das bedeutet, dass das Unternehmen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse seine Lieferverträge aus der riesigen Kupfermine in Indonesien nicht erfüllen kann. Der Betrieb in der Grasberg-Mine, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de