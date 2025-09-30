EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
