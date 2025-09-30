München (ots) -Die Faszination für den Nachthimmel zieht immer mehr Menschen in den Bann des Astro- oder Nachttourismus. In Island können Reisende am 12. August ein weiteres spektakuläres Himmelsereignis beobachten. Der Pfad der Totalität der Sonnenfinsternis 2026 beginnt im Nordosten Grönlands und verläuft über den westlichen Teil Islands, einschließlich der Westfjorde, der Snæfellsnes- und der Reykjanes-Halbinsel, bevor er in Portugal und Spanien endet. Während eine partielle Sonnenfinsternis über weiten Teilen Europas, Nordamerikas und Afrikas zu sehen sein wird, können Beobachter nur innerhalb des schmalen Pfades der Totalität das gesamte Spektakel der Sonnenfinsternis erleben. Die totale Sonnenfinsternis im Jahr 2026 ist die erste seit dem 17. Juni 1433, die von Reykjavík aus sichtbar sein wird.Der isländische Star-Astronom Sævar Helgi Bragason hat eigens zur Finsternis die Website eclipse2026.is gelauncht. Hier finden sich unter anderem Empfehlungen für die besten Beobachtungsorte, praktische Hinweise sowie buchbare Touren rund um das Ereignis. Eine interaktive Karte (https://eclipse2026.is/where-to-see) steht ebenfalls zur Verfügung.In Island bieten vor allem die Westfjorde die besten Bedingungen zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis mit bis zu 2 Minuten und 13 Sekunden Dunkelheit. Szenische Highlights bieten die Látrabjarg-Klippen oder der Breiðavík-Strand. Auch die Snæfellsnes-Halbinsel überzeugt mit landschaftlicher Vielfalt und guter Erreichbarkeit, besonders empfehlenswert sind Orte wie Hellissandur, die Ingjaldshóll-Kirche und das Kap Öndverðarnes. Auf der Reykjanes-Halbinsel können Besucher das Schauspiel zum Beispiel in der Blauen Lagune oder bei den Klippen von Valahnúkamöl erleben. Selbst Reykjavík liegt im Totalitätspfad und ermöglicht ein einzigartiges urbanes Finsterniserlebnis. Abseits dieser Kerngebiete ist die Finsternis in ganz Island als tiefe partielle Sonnenfinsternis sichtbar, wobei besonders im Norden sehr hohe Bedeckungsgrade erreicht werden.Island als Top-Destination für Astro-TourismusAktuell befindet sich die Erde im Sonnenmaximum, einer Phase besonders hoher Sonnenaktivität. Laut Sævar Helgi Bragason werden die kommenden Jahre - insbesondere 2026 bis 2028 - außergewöhnlich gute Bedingungen für die Sichtung von Polarlichtern bieten. Reisende, die sich also nicht nur für Sonnenfinsternisse, sondern auch für Nordlichter interessiert, findet in Island ideale Voraussetzungen für unvergessliche Nächte unter dem Sternenhimmel.Island gehört weltweit zu den Top-Destinationen für Himmelsbeobachtungen - nicht nur wegen der geringen Lichtverschmutzung, sondern auch durch seine Lage direkt unter dem sogenannten Aurora-Oval. Während der dunklen Monate von September bis April sind Polarlichter - oder Aurora Borealis - hier nahezu jede Nacht sichtbar. Besonders intensiv zeigen sie sich zwischen 22:30 Uhr und 03:00 Uhr. Für optimale Sicht empfiehlt sich eine klare, wolkenfreie Nacht außerhalb urbaner Gebiete. Aktuelle Wetter- und Polarlichtprognosen liefern unter anderem die Plattformen vedur.is, auroraforecast.is und icelandatnight.is.Laut der Skyscanner-Reisetrendstudie 2025 träumen fast die Hälfte (48 Prozent) der deutschen Reisenden davon, einmal im Leben das Nordlicht mit eigenen Augen zu sehen. 35 Prozent wünschen sich eine Sonnen- oder Mondfinsternis zu erleben, 32 Prozent sehnen sich nach einer Übernachtung unter freiem Sternenhimmel. Besonders die Generation Z und jüngere Millennials verspüren eine wachsende Verbindung zum Kosmos - auch astrologisch - und suchen nach sinnstiftenden Erlebnissen fernab des Alltags.Pressekontakt:Anna JablonowskiIcelandDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Business Iceland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146441/6128778