Der KI-Rechenzentrenbetreiber CoreWeave hat einen Milliardendeal mit Meta geschlossen. Gegenüber Bloomberg zeigte sich CoreWeave-Chef Michael Intrator zuversichtlich, dass die Umsatzdiversifikation dadurch deutlich zunimmt. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details des Deals.CoreWeave gehört zu den sogenannten "Neoclouds" - innovativen Anbietern, die speziell Zugang zu High-End-KI-Chips vermieten. Zu den Wettbewerbern zählen Nebius Group und Nscale Global Holdings Ltd.Im Rahmen des Deals sicherte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
