DJ Zahl offener US-Stellen stagniert im August

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im August konstant geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,2 (Juli: 7,2) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren 7,1 Millionen.

Auch bei den freiwilligen Kündigungen und den Entlassungen gab es wenig Bewegung: Die Zahl der freiwilligen Kündigungen verharrte bei 3,1 (3,1) Millionen und die der Entlassungen bei 1,7 (1,7) Millionen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 10:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.