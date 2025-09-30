In China ist der neue Smart #5 EHD ab 189.900 Yuan (ca. 22.700 Euro) vorbestellbar, womit er günstiger als die reine Elektroversion ist. Das Hybrid-SUV mit Stecker bietet zu 252 Kilometer elektrische Reichweite. Wenn sowohl der Akku und der Tank voll sind, soll der #5 bis zu 1.615 Kilometer weit kommen. Als Smart von einem Kleinwagen-Spezialisten zu einem deutsch-chinesischen Joint Venture gemacht wurde, positionierte sich das neu gegründete Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net