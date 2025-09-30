© Foto: UnsplashDer Aktienmarkt boomt. Aber ist es eine Blase oder ein nachhaltiger Bullenmarkt? Experten sagen, der KI-Sektor hat noch viel Luft nach oben!KI-Aktien wie Palantir und Oracle erleben einen enormen Anstieg. Dies erinnert an das Jahr 1999, als sich eine ähnliche Begeisterung für Technologieaktien aufbaute, die schließlich in der Dotcom-Blase mündete. Anleger stellen sich daher die Frage, ob der aktuelle Boom um KI-Aktien ein ähnliches Ende nehmen könnte. Der S&P 500 ist im Jahr 2025 trotz globaler Unsicherheiten und eines Handelskrieges um 13 Prozent gestiegen, nachdem er in den beiden Vorjahren jeweils mehr als 20 Prozent zugelegt hatte. Sam Altman, CEO von OpenAI, warnte kürzlich in einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
