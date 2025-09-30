EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

artec technologies AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025: Umsatz +20 % und positiver Ausblick



Intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stärken Wettbewerbsposition

Weiteres Wachstum erwartet Diepholz, 30. September 2025: Die artec technologies AG, Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT), hat im ersten Halbjahr 2025 wichtige Fortschritte erzielt. Neben einem Umsatzwachstum von rund 20 % auf 1,25 Mio. EUR wurde auf EBITDA-Basis ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zweiten sechs Monate des Jahres traditionell die stärkeren sind. Besonders hervorzuheben sind die intensiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten: Mit Fokus auf Künstliche Intelligenz, Media-Mining, Cloud-Plattformen und Videoüberwachungslösungen treibt das Technologieunternehmen Projekte wie den BOS Manager und die Weiterentwicklung der XENTAURIX-Plattform konsequent voran. Diese Innovationskraft stärkt die Wettbewerbsposition und schafft die Basis für wiederkehrende Umsätze und nachhaltiges Wachstum. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der im September gewonnene Auftrag einer führenden Nachrichtenagentur aus der Golfregion. Auf Basis der KI-gestützten XENTAURIX-Lösungen entwickelt artec eine News-App mit integrierter Streaming-Plattform und setzt damit international neue Maßstäbe für die sichere und flexible Verbreitung von Nachrichten. artec ist davon überzeugt, dass eine solche App auch für andere Medienunternehmen sehr interessant sein kann. Für die zweite Jahreshälfte und das kommende Geschäftsjahr erwartet der artec-Vorstand weiteres Umsatzwachstum, verbesserte Margen sowie eine nachhaltige Ergebnisentwicklung. Neben den Chancen im Heimatmarkt bieten auch internationale Projekte - insbesondere im Mittleren Osten - zusätzliche Wachstumsperspektiven. Der Halbjahresbericht 2025 steht auf artec.de zum Download zur Verfügung. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



