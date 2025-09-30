© Foto: Kabir Jhangiani - picture alliance / ZUMAPRESS.comDie Inder greifen beim Edelmetallkauf gerade tief ins Regal. Der Grund ist simpel.Indische Haushalte horten nach Schätzungen von The Indian Express und UBS rund 25.000 Tonnen Gold. Das sind umgerechnet fast 3 Billionen US-Dollar. Das entspricht rund 75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Was passiert, wenn dieser gigantische Schatz angezapft wird? Schon jetzt sorgt die Wertsteigerung des Goldes für spürbar mehr Kaufkraft. Allein in den letzten drei Jahren hat sich der Goldpreis in indischen Rupien um 143 Prozent verteuert. Dieses Kapital kann den Konsum in Indien massiv anheizen - von Smartphones über Autos bis hin zu einer neuen Welle an Unternehmensgründungen. Wenn Banken Gold …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE