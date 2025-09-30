Der Maklerpool MAXPOOL geht mit dem Hamburger Start-up KassenKompass eine Kooperation ein. An MAXPOOL angebundene Makler können das GKV-Vergleichsportal nun ihren Kunden anbieten. Ziel ist, die GKV in der Beratung sichtbarer zu machen In Hamburg hilft man einander. Und so haben nun zwei Hamburger Unternehmen beschlossen, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zusammenzuarbeiten - einem Feld, das in der Beratung noch nicht allzu sehr erschlossen ist. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact