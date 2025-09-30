Finance in Motion, einer der global führenden Impact-Asset-Manager, erhielt erneut die höchste Bewertung für seine Impact-Management-Praktiken. Die unabhängige Verifizierung durch das renommierte Prüfungsunternehmen BlueMark zeigt, dass Finance in Motion in allen geprüften Dimensionen die Anforderungen der Operating Priniciples for Impact Management bestmöglich erfüllt. Mit diesem Ergebnis behauptet Finance in Motion seine Spitzenposition im internationalen Vergleich und wurde damit auch erneut für das BlueMark Impact Practice Leaderboard bestätigt. Hier werden ausschließlich Asset-Manager geführt, die in sämtlichen Kernbereichen der Wirkungssteuerung zur obersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
