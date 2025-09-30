Mit Gelassenheit haben die Anleger bisher auf einen möglichen Shutdown der US-Regierung reagiert. Trotz anhaltender Streitigkeiten zwischen Demokraten und Republikanern um den US-Haushalt zeigten sich die wichtigsten Indizes am Dienstag in den ersten 90 Minuten des US-Handels weitgehend stabil. Damit bleiben die jüngsten Rekordstände in Sichtweite.Der Dow Jones legte um 0,1 Prozent auf 46.349 Punkte zu. Damit notiert der US-Leitindex auf Monatssicht knapp zwei Prozent fester. Im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
