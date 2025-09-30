Die Decision Intelligence Platform unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, ihre Prämieneinnahmen zu steigern, Kosten zu optimieren und Schadenquoten zu schützen.

LONDON, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der weltweit führende Anbieter im Bereich Decision Intelligence (DI), wurde heute als einer der besten Technologie-Innovatoren in der InsurTech100-Liste 2025 ausgezeichnet. Diese Liste wird jährlich von FinTech Global erstellt und umfasst die einflussreichsten Technologieunternehmen, die die Versicherungsbranche weltweit transformativ verändern.

Der Wettbewerb um einen Platz in der renommierten InsurTech100-Liste hat sich in den letzten Jahren verschärft, da die Branche aufgrund der beschleunigten Einführung von KI und der steigenden Kundennachfrage ein rasantes Wachstum verzeichnet. Quantexa wurde aufgrund der Leistungsfähigkeit seiner Decision Intelligence Platform aus mehr als 2.100 Unternehmen ausgewählt.

Die DI-Plattform von Quantexa ermöglicht es Unternehmen aus der Versicherungsbranchesowohl im Bereich Versicherungsgeschäft als auch im Bereich Schadenbearbeitungzu treffen, von der Erkennung von Verlusten und Betrugsfällen bis hin zur Kundenerfahrung, zum Vertrieb und zu den nächstbesten Maßnahmen sowie zur Optimierung der Lieferkette.

Die Plattform wandelt isolierte, fragmentierte Daten in eine 360-Grad-Sicht auf Kunden, Anspruchsteller, Risiken, Vermögenswerte und Dritte um und unterstützt damit verschiedene Geschäftsbereiche, die von Schaden- und Unfallversicherungen (Kfz-, Sach-, Haftpflicht-, Reise-, See- und Frachtversicherung) über Spezialversicherungen bis hin zu Lebens- und Gruppenversicherungen reichen. Die konfigurierbare Plattform hat die Verkaufskonversion um 50 % verbessert, die Risikobewertung um mehr als das Zehnfache beschleunigt und die Wirkung von Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung um über 90 % verbessert. Dadurch konnten schnellere und vertrauenswürdigere Entscheidungen getroffen werden, was zu einer Verbesserung der Kundenerfahrung führte.

Durch die Anwendung dynamischer Entitätsauflösung und Wissensgraphen zur Modellierung von Risiken und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit können sich Versicherer an regulatorische Änderungen, veränderliche Risiken und steigende Kundenerwartungen anpassen und gleichzeitig ihr Geschäft ausbauen, optimieren und schützen.

"Die Aufnahme in die InsurTech100-Liste für 2025 unterstreicht, wie unser rasantes Wachstum und unsere kontinuierlichen Innovationen im Bereich Decision Intelligence die Versicherungsbranche neu gestalten", sagte Alex Johnson, Global Insurance Industry Lead bei Quantexa. "Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen wider, das Versicherer in Quantexa als strategischen Partner setzen, der ihnen dabei hilft, regulatorische Veränderungen zu bewältigen, neuen Risiken zuvorzukommen und widerstandsfähigere, kundenorientiertere Unternehmen aufzubauen, um profitables Wachstum zu erzielen."

Für Medienvertreter: Die vollständige InsurTech100-Liste finden Sie unter www.TheInsurTech100.com.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen lösen.



Die Quantexa Decision Intelligence Platform verbessert die operative Leistung mit einer um über 90 % höheren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze.

