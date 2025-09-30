© Foto: Justin Tang - The Canadian Press/APMaple Bonds und kanadische Aktien ziehen weltweit Kapital an - Investoren meiden US-Anlagen und setzen auf Sicherheit, Stabilität und attraktive Renditen in Kanada.Immer mehr internationale Anleger wenden sich von Staats- und Unternehmensanleihen aus den USA ab und strömen nach Kanada. Maple Bonds - kanadische Anleihen, die von ausländischen Emittenten ausgegeben werden - erleben 2025 einen regelrechten Boom: Bis Ende September wurden bereits 16,32 Milliarden US-Dollar (13,9 Milliarden Euro) platziert, mehr als im gesamten Vorjahr und jetzt schon über dem Rekord von 2023. Der Anstieg spiegelt mehrere Faktoren wider: Zum einen locken günstigere Finanzierungskosten in Kanada. Während die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE