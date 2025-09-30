DJ PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien, Österreich (pta000/30.09.2025/17:26 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Frequentis AG, Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Johannes Bardach

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Frequentis Group Holding GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 29.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 67,83 0 67,83 13.280.000 Schwellenberührung Situation in der 67,29 0,00 67,29 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) ATFREQUENT09 1.087.766 7.920.000 8,19 59,64 Summe: 9.007.766 67,83

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Spaltungs- und Übernahmsvertrag n.a. n.a. 0 0,00 Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Johannes Bardach 8,19 0 8,19 2 Frequentis Group 1 59,64 0 59,64 Holding GmbH 3 CDS Capital GmbH 1 0 29,82 29,82

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Herr Johannes Bardach hält derzeit (i) direkt 1.087.766 Stimmrechte (dies entspricht rund 8,19% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der FREQUENTIS AG, und (ii) indirekt über die von ihm kontrollierte Frequentis Group Holding GmbH (FN 477997 m) 7.920.000 Stimmrechte (dies entspricht rund 59,64% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der FREQUENTIS AG. Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme wird die Hälfte der von der Frequentis Group Holding GmbH an der FREQUENTIS AG gehaltenen Stimmrechte, dh 3.960.000 Stimmrechte (dies entspricht 29,82% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der FREQUENTIS AG, auf die ebenfalls von Herrn Johannes Bardach kontrollierte CDS Capital GmbH (FN 658406 w) abgespalten. Die von dieser Spaltung betroffenen 3.960.000 Stimmrechte an der FREQUENTIS AG werden hiermit gemäß -- 131 BörseG 2018 als Finanzinstrument der CDS Capital GmbH ausgewiesen. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag wurde am 29.09.2025 abgeschlossen und sieht als aufschiebende Bedingung die Genehmigung der Spaltung durch die Generalversammlungen der Frequentis Group Holding GmbH und der CDS Capital GmbH vor. Diese Genehmigungen wurden ebenfalls am 29.09.2025 erteilt. Nach Durchführung der Spaltung (Eintragung im Firmenbuch) werden die Frequentis Group Holding GmbH und die CDS Capital GmbH jeweils direkt 3.960.000 Stimmrechte (dies entspricht jeweils 29,82% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der FREQUENTIS AG halten (an der Gesamtzahl der direkten und indirekten Stimmrechte und des Aktienkapitals von Herrn Johannes Bardach an der FREQUENTIS AG tritt keine Änderung ein).

