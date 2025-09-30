LEGO® Party! startet mit 60 spannenden Minispielen, unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, themenbezogenen Challenge Zones und vielem mehr!

LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 und bei teilnehmenden Händlern für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, parallel zur digitalen Veröffentlichung. Darüber hinaus erhalten alle, die die Retail Edition vorbestellt haben, einen Download-Code für fünf einzigartige LEGO Minifiguren.

Fans können sich nun auf eine Vielzahl spannender Features freuen, darunter unzählige Anpassungsmöglichkeiten für Minifiguren, beeindruckende Challenge Zones mit LEGO-Thema, 60 actiongeladene Minispiele und vieles mehr. Das Ziel ist es, die meisten Goldenen LEGO-Steine zu sammeln und der ultimative LEGO Party! Champion zu werden.

Entdecken Sie Ihre Wettbewerbsseite und tauchen Sie ein in das Minispiel-Chaos mit riesigen Außerirdischen, Regenbogen-Einhörnern, die neue Kraft verleihen, in Lava gebratenen Truthähnen vom Spieß und vielem mehr, alles im neuesten LEGO Party! Trailer hier zu sehen: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! ist ein Partyspiel für bis vier Spieler, das anders als gewöhnlich aufgebaut ist! Treten Sie gegen Ihre Freunde in ausgefallenen Challenge Zones und 60 unterhaltsamen Minispielen aus Ihren bevorzugten LEGO Sets wie LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® und weiteren an. Treffen Sie sich mit Ihren Freunden online oder versammeln Sie sich auf der Couch für einen LEGO Party! Spieleabend. Mit mehreren Spielmodi und zahlreichen Minifiguren, die freigeschaltet werden können, verfügen Sie über alle Bausteine, um die ultimative Party zu gestalten! Fordern Sie Spieler aus nah und fern heraus, passen Sie Ihre Spielfigur an und treten Sie in einer Vielzahl von spannenden Minispielen an, um so viele Goldene Steine wie möglich zu sammeln! Aber seien Sie vorsichtig und achten Sie auf Monster, Fallen und fliegende Truthähne auf Ihrem Weg, der nächste Star der LEGO Party! zu werden.

Für alle aktuellen Informationen zum Spiel folgen Sie bitte LEGO Party! unter: http://www.legoparty.com

Der Launch-Trailer ist hier verfügbar: Link

Assets können hier heruntergeladen werden: Link

Über Fictions

Zu Beginn des Jahres 2025 schlossen sich 27 Personen zusammen, um Fictions zu gründen. Wir sind eine Gruppe von Spieleentwicklern und Gestaltungsfachleuten, die Spiele sowie die kreativen Köpfe dahinter unterstützen und fördern. Wir legen größten Wert auf Qualität, Innovation und Erlebnisse, die Ihrer wertvollen Freizeit gerecht werden. LEGO Party! und "Beast of Reincarnation" sind die ersten Titel in unserem wachsenden Sortiment, weitere Projekte werden in Kürze angekündigt.

Für die neuesten Informationen zu Fictions besuchen Sie bitte https://fictions.com oder folgen Sie uns auf TikTok , Instagram , YouTube, X und Discord .

Über SMG Studio

SMG Studio, ein Unternehmen von dentsu, entwickelt seit 2013 Spiele mit Schwerpunkt auf Humor und einzigartigen Mechaniken für alle Bildschirme. Dank unseres internen D.A.F.U.Z.-Systems sind die Spiele von SMG Dynamic, Addictive, Fun, Unique und Zany (dynamisch, fesselnd, unterhaltsam, einzigartig und originell). SMG ist bekannt für Titel wie Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift und One More Line. Es hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien mit weiteren Niederlassungen in Melbourne, Brisbane und Los Angeles, Kalifornien.

LEGO Party! war für das Team ein wahr gewordener Traum, der dank der Unterstützung von VicScreen, Screen NSW und Screen Queensland verwirklicht werden konnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.smgstudio.com

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, die Konstrukteure von morgen durch die Kraft des Spielens zu inspirieren und zu fördern.

Das LEGO System in Play, das auf LEGO-Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und umzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern "LEg GOdt" ab, was "gut spielen" bedeutet.

Heute ist die LEGO Gruppe nach wie vor ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Die Produkte werden jedoch mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit vertrieben.

Weitere Neuigkeiten von der LEGO Gruppe, Informationen zu unserer finanziellen Performance und unserem Engagement im Bereich der unternehmerischen Verantwortung finden Sie unter www.LEGO.com/ .

