Neue Anleihen-Angebote - ein Überblick

Der Anleihemarkt zeigt sich derzeit besonders aktiv: Mehrere Emittenten sind mit neuen Anleiheangeboten am Markt präsent - teils im Rahmen von Umtauschangeboten für bestehende Anleihegläubiger, teils über reine Neuzeichnungs-Emissionen. Anleger haben somit die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Branchen, Laufzeiten, Kupons und Emissionsvolumina zu wählen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der aktuell laufenden Neuemissionen (nach auslaufenden Zeichnungsfristen geordnet) mit den wichtigsten Eckdaten zu Zinskupon, Volumen und Zeichnungszeiträumen sowie direkte Verlinkungen zu den offiziellen Wertpapierprospekten.

DEAG-Anleihe 2025/29Branche: EntertainmentISIN: NO0013639112Volumen: 75 Millionen EuroZinsspanne: 7,00% - 8,00% p.a.Zinszahlung: halbjährlichLaufzeit: 4 JahreEndfälligkeit: 16.10.2029Umtauschangebot: 18.09. - 02.10.25Zeichnung: 18.09. - 08.10.25Mindestzeichnungssumme: ...

