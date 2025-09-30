© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee Jin

Für "Rich Dad"-Autor Robert Kiyosaki ist Silber die ultimative Wette. Er erwartet, dass Anleger ihren Einsatz innerhalb eines Jahres verfünffachen könnten.Robert Kiyosaki, Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad", rät Anlegern aktuell zum Kauf von Silber. Auf der Plattform X erklärte er: "Wenn ich 100 $ hätte, in was würde ich investieren? Ich würde mehr Silbermünzen kaufen. Silber wurde jahrelang manipuliert." Er warnte seine Anhänger, die Gelegenheit nicht zu verpassen: "Im September 2025 wird Silber explodieren. Ich sage voraus, dass Ihre 100 $ in Silber in einem Jahr 500 $ wert sein werden. Ich kaufe morgen mehr. Bitte verpassen Sie nicht die Explosion von Silber." …