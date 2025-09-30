EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe

pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung



30.09.2025

pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung Düsseldorf, 30. September 2025 Den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2028 und 2024/2029 der pferdewetten.de AG wurden bei der im 3. Quartal 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen kein Bezugsrecht eingeräumt. Deshalb reduzieren sich die Wandlungspreise dieser beiden Wandelschuldverschreibungen gemäß der jeweiligen Anleihebedingungen wie folgt: 7,50% Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A30V8X3) anfänglicher Wandlungspreis: 12,50 Euro anfängliches Wandlungsverhältnis: 1:80 Wandlungspreis per 30.09.2025: 11,578 Euro Wandlungsverhältnis per 30.09.2025: 1:86,37

7,50% Wandelschuldverschreibung 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) anfänglicher Wandlungspreis: 7,50 Euro anfängliches Wandlungsverhältnis: 1:133 Wandlungspreis per 31.03.2025: 7,063 Euro Wandlungsverhältnis per 31.03.2025: 1:141,58

Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de



