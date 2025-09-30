SHENYANG, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. September wurde die 2025 China (Shenyang) South Korea Week (China-(Shenyang-)Südkorea-Woche 2025) feierlich eröffnet. Die viertägige Veranstaltung steht unter dem Motto "Shared Opportunities, Shared Development, Shared Future" (Gemeinsame Chancen, gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Zukunft) und bietet ein breites Programm: themenbezogene Ausstellungen, Wirtschafts- und Handelsforen, Kultur- und Sportaustausch sowie Aktivitäten zur Förderung des Konsums. Mit dabei sind Branchengrößen wie die südkoreanische CJ Group und mehr als hundert weitere führende kleine und mittlere Unternehmen aus Korea, die im Rahmen von Matchmaking-Gesprächen mit Firmen aus der Provinz Liaoning in den Dialog treten.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Wang Xinwei, stellvertretender Generalsekretär des KP-Provinzkomitees von Liaoning und Gouverneur der Provinz, wies darauf hin, dass Liaoning und Südkorea enge Nachbarn sind, die lediglich durch einen schmalen Wasserstreifen getrennt sind. Die freundschaftliche Verbindung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Seiten hätten über die Jahre reiche Früchte getragen. Heute ist Südkorea der zweitgrößte Handelspartner Liaonings und die drittgrößte Quelle ausländischer Investitionen. Gouverneur Wang bezeichnete Liaoning als traditionsreiche Industrieregion im Wandel, als Innovationshub mit Pionierrolle bei der Öffnung nach Osten sowie als kulturelle Heimat mit reichem Erbe. Er unterstrich Liaonings Bereitschaft, mit allen Sektoren Südkoreas zusammenzuarbeiten, um neue Impulse für die industrielle Entwicklung zu setzen, Erfolge in Wissenschaft und Technologie zu teilen, neue Bereiche offener Kooperation zu erschließen sowie ein weiteres Kapitel des zwischenmenschlichen und kulturellen Austauschs aufzuschlagen.

Am selben Tag wurde zudem das chinesisch-koreanische Food-Festival anlässlich der 2025 China (Shenyang) South Korea Week eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die charakteristischen Küchen beider Länder - von Live-Cooking und Verkostungen klassischer koreanischer Gerichte wie Budae-jjigae (Armeeeintopf) und koreanischem Fried Chicken bis hin zu interaktiven Erlebnissen mit Spezialitäten wie Naengmyeon (koreanische kalte Nudeln) und Injeolmi (Klebreiskuchen). So können Besucher die Geschichten hinter der chinesischen und koreanischen Esskultur erleben - und gleichzeitig die Vielfalt der Aromen genießen.

Die China (Shenyang) South Korea Week gilt als bedeutende Plattform für die Internationalisierung Shenyangs und wird nun bereits zum 22. Mal erfolgreich ausgerichtet.

