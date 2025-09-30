Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit hat der DAX am Dienstag leichte Kursgewinne verzeichnet. Unbeeindruckt vom drohenden US-Shutdown hat der deutsche Leitindex erneut das obere Ende seiner Handelsspanne angelaufen. Zudem standen die Papiere von Lufthansa, Hornbach und Puma im Fokus der Anleger. Zum Handelsschluss notierte der DAX 0,57 Prozent fester bei 23.879 Punkten. Damit versucht der deutsche Leitindex erneut die Handelsspanne von 23.300 bis 23.800 Zählern hinter sich zu lassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär