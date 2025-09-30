CHENGDU, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Einzug des Herbstes lädt Chengdu - eine Stadt, die für ihren jahrtausendealten Charme ebenso wie für ihre moderne Dynamik bekannt ist - Reisende aus aller Welt zu einem spektakulären Erlebnisprogramm in der goldenen Jahreszeit ein.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag und zum Mittherbstfest erwartet Besucher in Chengdu ein vielfältiges kulturelles und touristisches Programm mit mehr als 300 Veranstaltungen und thematischen Reiserouten. Von Kunstfestivals und Festveranstaltungen bis hin zu Naturerlebnissen ist alles dabei. Darüber hinaus gibt die Stadt eine zweite Runde Übernachtungsgutscheine für Touristen im Wert von 5 Millionen Yuan aus und lädt Gäste aus aller Welt ein, die versteckten Gassen zu entdecken und den einzigartigen Charme der "Parkstadt" zu erleben.

Das städtische Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus kündigte an, dass sich die Stadt ab Ende September in ein Paradies für Kunstliebhaber verwandeln wird. Mit dem 14. China Art Festival (China Kunstfestival) und den 15. China Gold Bell Awards for Music (China Goldene Glocken Musikpreis) finden zwei bedeutende nationale Großereignisse in Chengdu statt, die das Beste der chinesischen Kunstszene präsentieren. Zugleich bereichern etablierte lokale Veranstaltungen das Programm, darunter die 31. "Autumn in Rongcheng" Chengdu International Music Season (31. "Herbst in Rongcheng" Chengdu Internationale Musiksaison), das Bailu Sino-French Classical Music Art Festival (Bailu Sino-Französisches Festival für klassische Musik und Kunst ) und die Chengdu-Chongqing Theatre Dual-City Series (Chengdu-Chongqing Theater-Doppelstadt-Reihe), die vielfältige Aufführungen von klassisch bis modern bieten.

Die Yulin Road Folk Music Season (Yulin Road Folk Musik-Saison) lässt die Saiten urbaner Erinnerungen erklingen, während die "On the Hopeful Fields" 2025 Rural Chorus Season ("Auf den hoffnungsvollen Feldern" Ländliche Chor-Saison 2025) die ländlichen Regionen mit Chormusik erfüllt. Hinzu kommen mehr als 40 Museums- und Kunstausstellungen sowie über 60 Konzerte, Tanztheateraufführungen und Musikdarbietungen, die der Stadt während der gesamten Saison eine intensive künstlerische Atmosphäre verleihen.

Auch traditionelle Feste werden hier auf neue, kreative Weise gefeiert. Unter dem Motto "Doppelte Feierlichkeiten" richtet Chengdu mehr als 100 Veranstaltungen aus. Im Rahmen der Chengdu International Digital Culture & Creative Season 2025 (Chengdu Internationale Saison für digitale Kultur und Kreativität 2025) wird das IP "Honor of Kings" ("Ehre der Könige") in einzigartige kulturelle Tourismuserlebnisse integriert. An den Tianfu Zwillingstürmen erleben die Besucher mit der Lichtshow "Writing Poems on the Moon" ("Gedichte auf dem Mond schreiben") eine moderne Interpretation klassischer Poesie. Zur gleichen Zeit bringt die Munich Oktoberfest Tianfu Carnival Week (Münchener Oktoberfest Tianfu Karneval-Woche) deutsche Lebensfreude in die Stadt. Beim Dong'an Lake Carnival (Karneval am Dong'an-See) und den Guochao-Events (China-Chic-Veranstaltungen) an der Dongjiao Memory Metrostation trifft traditionelle Folklore auf zeitgenössische Trends. Wer durch Chengdu schlendert, entdeckt an jeder Ecke neue Überraschungen und begegnet entspanntem Lebensstil und dynamischer Kreativität.

Die Schönheit des Herbstes in Chengdu liegt in der Harmonie von Natur und Stadt. Unter dem "Motto Seeking Beautiful Sights" ("Auf der Suche nach schönen Sehenswürdigkeiten") präsentiert die Stadt ein Netzwerk aus 40 Routen durch den goldenen Herbst, die acht Erlebniswelten abdecken. Von Blütenspaziergängen auf dem Land und Ausblicken auf ferne Schneegipfel bis hin zu urbanen Lichtshows und Waldwanderungen, von Spaziergängen unter goldenen Ginkgobäumen und Camping unter Sternen bis hin zum Genuss lokaler Spezialitäten und dem Erkunden pulsierender Stadtviertel bei Nacht ist alles dabei. Ökologische Highlights und urbane Hotspots gehen entlang dieser Routen eine Verbindung ein und bieten für jeden Reisenden das passende Erlebnis - ob stille Natur oder lebendige Stadt.

Zur weiteren Förderung des Tourismus gibt Chengdu eine zweite Runde von Übernachtungsgutscheinen im Wert von 5 Millionen Yuan heraus. Begleitende Kampagnen wie "Travel Chengdu Through Its Shows, Exhibitions, and Competitions" ("Reisen Sie durch Chengdu mit seinen Shows, Ausstellungen und Wettbewerben") sowie ein kulturelles Geschenkpaket unter dem Motto "Dual Festival Celebration, Chengdu Sends Its Regards" ("Doppelte Feierlichkeiten, Chengdu sendet seine Grüße") ergänzen das Angebot. Auf den führenden chinesischen Reiseplattformen zählt Chengdu bereits zu den beliebtesten Zielen für internationale Besucher. Besonders gefragt ist die Stadt bei Reisenden aus Japan, Südkorea, den USA, Malaysia, Australien, Vietnam, Kanada, Singapur und dem Vereinigten Königreich.

Quelle: Städtisches Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus von Chengdu

Kontaktperson: Frau Hou, Tel.: 86-10-63074558