Secure Headset Group (SHG), der führende amerikanische Lieferant von Spezialkommunikationsendgeräten, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner Headset-Adapter der nächsten Generation und Push-to-Talk (PTT) Kabel bekannt die vertrauenswürdigen Ersatz für eingestellte Poly-Spezial-Kontrollprodukte bieten.

Seit nahezu vier Jahrzehnten hat SHG Kommunikationsendgeräte für kritische Einsatzzwecke für die US-Streitkräfte, Einsatzleiter der öffentlichen Sicherheit und Luftfahrtfachleute unterstützt. Nach dem Rückzug von Poly aus dem Markt für Spezial-Kontrollprodukte gewährleistet SHG nun den ununterbrochenen Betrieb mithilfe von überlegenen, in den USA entworfenen und getesteten Ersatzprodukten, die nun innerhalb von 30 Tagen versandt werden.

Das neue Portfolio umfasst:

SHG S D200 DECT Cordless PTT Headset Adapter Ein für die Kontrolle konzipierter Adapter. Er verfügt über DECT Security Step C, 256-Bit AES Verschlüsselung (FIPS 140-2) und eine Reichweite von bis zu 130 Fuß (39,6 m). Er unterstützt sowohl analoge als auch USB-Schnittstellen und bietet beispiellose Zuverlässigkeit für besonders sensible Umgebungen. Er ersetzt den Poly CA22CD.

Ein für die Kontrolle konzipierter Adapter. Er verfügt über DECT Security Step C, 256-Bit AES Verschlüsselung (FIPS 140-2) und eine Reichweite von bis zu 130 Fuß (39,6 m). Er unterstützt sowohl analoge als auch USB-Schnittstellen und bietet beispiellose Zuverlässigkeit für besonders sensible Umgebungen. Er ersetzt den SHG S D145-PTT/AMP Push-To-Talk Amplifier Cable Ein 6-adriges Verstärkerkabel mit Inline PTT-Button entwickelt für über eine Million PTT-Zyklen, Controller-Operationen und Kompatibilität mit 6-adrigen Kontrollkonsolen. Vergleichbar mit dem Poly SHS 1890-15.

Ein 6-adriges Verstärkerkabel mit Inline PTT-Button entwickelt für über eine Million PTT-Zyklen, Controller-Operationen und Kompatibilität mit 6-adrigen Kontrollkonsolen. SHG S D145-PTT Push-To-Talk Cable Ein professionelles 6-adriges Kabel mit SHG QD-to-PJ7 Dual-Stiftkonnektivität, Easy Push-to-Talk-Button auf Haltbarkeit und Komfort bei längeren Kontrollschichten getestet. Eine hochwertige Alternative zur Poly SHS 1890 Serie.

Ein professionelles 6-adriges Kabel mit SHG QD-to-PJ7 Dual-Stiftkonnektivität, Easy Push-to-Talk-Button auf Haltbarkeit und Komfort bei längeren Kontrollschichten getestet. SHG S D144-AMP Cable Ein 4-adriges Verstärkerkabel mit Stummschaltung und Lautstärkeregelung, kompatibel mit SHG, Poly/HP und anderen Headset Tops. Vollständig TAA-konform, was es zum bevorzugten Ersatz für das Poly P10 macht.

"Unsere Kunden vertrauen seit Jahrzehnten auf Poly-Produkte und wir verstehen ihre Bedenken hinsichtlich der Qualität, Verfügbarkeit und sicheren Kommunikation", so Aaron Gitler, CEO Secure Headsets Group.

"Bei dieser Einführung geht es um die Sicherheit: SHG liefert vergleichbare und in vielen Fällen bessere Alternativen, die getestet werden, verfügbar sind und durch Live-Support in den USA unterstützt werden", so Peter Goldstein, CEO Clear Choice Headsets, Vertreiber von SHG, Poly und anderer führender Marken.

SHG Unterscheidungsmerkmale

Qualitätsmerkmale: 99.96% Zuverlässigkeit, Wehrtechnik-Engineering

99.96% Zuverlässigkeit, Wehrtechnik-Engineering Sicherheit/Garantie: FIPS 140-2 Verschlüsselung, TAA- und NDAA 889-Konformität, Einhaltung des Memorandums des Verteidigungsministeriums über Kollaborationsperipherie in gesicherten Räumen (Department of Defense Memorandum on Collaboration Peripherals in Secure Spaces).

FIPS 140-2 Verschlüsselung, TAA- und NDAA 889-Konformität, Einhaltung des Memorandums des Verteidigungsministeriums über Kollaborationsperipherie in gesicherten Räumen (Department of Defense Memorandum on Collaboration Peripherals in Secure Spaces). Verfügbarkeit: Garantierter Versand in weniger als 30 Tagen

Garantierter Versand in weniger als 30 Tagen Serviceleistungen: Zweijährige Garantie, 24-Stunden-Tauschprogramm, White-Glove-Konto und Antwortmanagement.

Zweijährige Garantie, 24-Stunden-Tauschprogramm, White-Glove-Konto und Antwortmanagement. In amerikanischem Besitz und unter amerikanischer Leitung : US-Ingenieurwesen und Design, Fertigungsaufsicht, Betrieb und Live-Support.

Alle Produkte sind ab sofort verfügbar. Bitte rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 800.827.9715 oder besuchen Sie unsere Website @www.secureheadsets.com/poly.

Über Secure Headset Group®

Die Secure Headset Group (SHG), ehemals Starkey Headset Group, ist ein US-amerikanischer Hersteller von Kommunikationsendgeräten für kritische Einsatzzwecke, die vom Verteidigungsministerium, von Rettungsdiensten und bei der Flugverkehrskontrolle weltweit eingesetzt werden. Seit nahezu vier Jahrzehnten bewährter Leistung und mit einem erneuten Fokus auf Qualität und Verfügbarkeit liefert SHG die zuverlässigsten und sichersten Headset-Lösungen der Branche.

