PTA-Adhoc: heygold SE: Niederlegung von Ämtern durch Herrn Jörg Lorbach

Dienstag, 30.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
WKN: A3H3L2 | ISIN: DE000A3H3L28 | Ticker-Symbol: 4JQ
Düsseldorf
30.09.25 | 12:01
0,322 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
30.09.2025 19:33 Uhr
253 Leser
heygold SE: Niederlegung von Ämtern durch Herrn Jörg Lorbach

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta000/30.09.2025/19:00 UTC+2)

Der Vorstand der heygold SE gibt bekannt, dass Herr Jörg Lorbach mit sofortiger Wirkung sein Amt als Vorstand der heygold SE niedergelegt hat. Gleichzeitig tritt Herr Lorbach als Vorstand der GTS AG sowie als Geschäftsführer der Deutsches Edelmetallhaus GmbH zurück und scheidet damit aus den Organen des Konzerns aus.

Der Aufsichtsrat und der wirtschaftlich Berechtigte wurden vorab über diesen Schritt informiert.

Herr Lorbach hat diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen, da wesentliche Rahmenbedingungen für eine geordnete und verlässliche Amtsführung nach seiner Einschätzung nicht in ausreichendem Maße gegeben waren. Hierzu zählt insbesondere das Fehlen einer kontinuierlichen und verbindlichen Abstimmung zwischen den Organen und dem wirtschaftlich Berechtigten.

Aussender:      heygold SE 
           Marzellenstrasse 12 
           50667 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jörg Lorbach 
E-Mail:        info@heygold.se 
Website:       heygold.se 
ISIN(s):       DE000A3H3L28 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759251600244 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
