PTA-Adhoc: heygold SE: Niederlegung von Ämtern durch Herrn Jörg Lorbach

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

heygold SE: Niederlegung von Ämtern durch Herrn Jörg Lorbach

Köln (pta000/30.09.2025/19:00 UTC+2)

Der Vorstand der heygold SE gibt bekannt, dass Herr Jörg Lorbach mit sofortiger Wirkung sein Amt als Vorstand der heygold SE niedergelegt hat. Gleichzeitig tritt Herr Lorbach als Vorstand der GTS AG sowie als Geschäftsführer der Deutsches Edelmetallhaus GmbH zurück und scheidet damit aus den Organen des Konzerns aus.

Der Aufsichtsrat und der wirtschaftlich Berechtigte wurden vorab über diesen Schritt informiert.

Herr Lorbach hat diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen, da wesentliche Rahmenbedingungen für eine geordnete und verlässliche Amtsführung nach seiner Einschätzung nicht in ausreichendem Maße gegeben waren. Hierzu zählt insbesondere das Fehlen einer kontinuierlichen und verbindlichen Abstimmung zwischen den Organen und dem wirtschaftlich Berechtigten.

Aussender: heygold SE Marzellenstrasse 12 50667 Köln Deutschland Ansprechpartner: Jörg Lorbach E-Mail: info@heygold.se Website: heygold.se ISIN(s): DE000A3H3L28 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

