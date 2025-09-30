FoodChain ID, ein Weltmarktführer für Nachhaltigkeitszertifizierung und Dienstleistungen im Bereich Lebensmitteltechnologie, und Agmatix, ein Agtech-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich datengestützter agronomischer Intelligenz leistet, geben ihre strategische Zusammenarbeit mit dem Ziel bekannt, die regenerative Landwirtschaft mit messbarem Return on Investment voranzutreiben. Die Partnerschaft reagiert auf die steigende Nachfrage nach vertrauenswürdigen, transparenten und ergebnisorientierten Ansätzen in der regenerativen Landwirtschaft und bietet Unternehmen vertrauenswürdige Zertifizierungen und datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse.

Die Partnerschaft wird den Zertifizierungskunden von FoodChain ID Zugang zu RegenIQ bieten, dem proprietären KI-gestützten Modell von Agmatix, das entwickelt wurde, um die Einführung regenerativer Landwirtschaft zu beschleunigen. RegenIQ bietet Unternehmen die Möglichkeit, regenerative Praktiken in ihrem gesamten Geschäftsbetrieb zu bewerten, zu priorisieren und zu überwachen, um dann Maßnahmen mit messbaren ökologischen und wirtschaftlichen Ergebnissen zu priorisieren. Die Kunden von Agmatix wiederum profitieren von der globalen Regenerative Agriculture Certification von FoodChain ID, einem unabhängigen, wissenschaftlich fundierten Zertifizierungsstandard. Als Marktführer im Bereich globaler Zertifizierungen bietet FoodChain ID messbare, mehrstufige Rahmenwerke für Erzeuger und Lebensmittelmarken, die nachhaltige Landwirtschaftssysteme implementieren und skalieren möchten.

Dr. Chetan Parmar, Senior Vice President of Technical Services für Europa und Asien bei FoodChain ID, erklärt: "FoodChain ID bringt knapp 30 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeitsdienstleistungen und unseren technologischen Hintergrund in unsere Partnerschaft mit Agmatix ein. Wir konnten im Laufe unserer Unternehmensgeschichte die Bedeutung einer transparenten Lebensmittelversorgungskette aufzeigen und freuen uns darauf, den Return on Investment für regenerative Systeme zu demonstrieren."

Die auf den Prinzipien der Norm ISO 17065 basierende Regenerative Agriculture Certification von FoodChain ID ermöglicht Landwirten in verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Produktionssystemen die Einführung regenerativer Anbaumethoden. Ziel der regenerativen Landwirtschaft ist es, für gesunde Böden zu sorgen, die Biodiversität zu erhöhen, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen und die Geschwindigkeit des Klimawandels zu verringern. Gleichzeitig soll sie den Landwirten die Möglichkeit bieten, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen.

Agmatix hat RegenIQ entwickelt, um Unternehmen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor bei der Suche nach den Praktiken zu unterstützen, die durch eine ausgeglichene Mischung aus agronomischer Leistung, Nachhaltigkeitszielen und wirtschaftlichen Ergebnissen die größtmögliche Gesamtwirkung erzielen. Durch die Nutzung standardisierter agronomischer Daten, prädiktiver KI und Modellierung unterstützt RegenIQ die Entscheidungsfindung, sodass regenerative Verpflichtungen in messbare Verbesserungen umgesetzt werden können.

"Um Vertrauen in regenerative Landwirtschaft aufzubauen, sind Zertifizierungen unerlässlich. Aber Unternehmen benötigen auch datengestützte Erkenntnisse, um sinnvolle Veränderungen vorzunehmen", so Ron Baruchi, CEO von Agmatix. "Dank dieser Zusammenarbeit lassen sich beide Anforderungen miteinander verbinden, denn die Unternehmen erhalten einen zuverlässigen Weg zur Zertifizierung und können die Ergebnisse ihrer Investitionen in regenerative Landwirtschaft maximieren."

Über FoodChain ID

FoodChain ID ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für über 30.000 Unternehmen in der globalen Lieferkette. Das Unternehmen liefert technologiebasierte Lösungen und technisches Fachwissen, um die Lebensmittellieferkette sicher, konform und transparent zu halten. Zu den Dienstleistungsbereichen gehören Produktentwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lebensmittelsicherheitszertifizierung, Produktzertifizierung und -prüfung. Weitere Informationen finden Sie unter www.FoodChainID.com.

Über Agmatix

Agmatix ist ein globales Agtech-Unternehmen, das agronomische Daten in umsetzbare Informationen transformiert. Die proprietäre Axiom-Plattform und das RegenIQ-Modell des Unternehmens mit Hauptsitz in Durham, North Carolina, nutzen standardisierte Daten, prädiktive Analysen und KI, um Agronomen, Lebensmittelunternehmen und Agrarhändlern bei der Einführung nachhaltiger Praktiken und der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agmatix.com und www.regeniq.earth.

