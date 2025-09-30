Bietet vertrauenswürdige Kredite, Handel und Abwicklung

Bereits live mit Kunden und Liquiditätsanbietern, darunter Virtu Financial und Europa Partners

Integral, ein weltweit führender Anbieter von Devisen- und Digital Asset-Technologie, gab heute die Einführung von PrimeOne bekannt, dem weltweit ersten Stablecoin-basierten Krypto-Prime-Broker. PrimeOne basiert auf der Codex Layer-1 EVM-Blockchain und bietet institutionelle Kredite, Handel und Nettoabwicklung auf einer einzigen, integrierten Plattform.

PrimeOne ermöglicht es Kunden, über ein einziges Konto mit führenden Krypto-Market-Makern und -Börsen zu handeln, sodass keine separaten Beziehungen zu verschiedenen Handelsplätzen mehr unterhalten werden müssen. Kunden profitieren von einer schnelleren Markteinführung, einer optimierten Onboarding-Prozedur mit nur einer AML/KYC-Prüfung und keinen Kreditanforderungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen gewährleistet die On-Chain-Infrastruktur von PrimeOne, dass Kunden jederzeit die Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten. Wenn sich der Wert offener Positionen ändert, wird die auf USD-Stablecoins basierende Marge automatisch in Echtzeit zwischen den Wallets der Gegenparteien verschoben, wodurch das Gegenparteiausfallrisiko praktisch eliminiert wird. Die Handelslimits werden dynamisch auf der Grundlage der Margensalden der PrimeOne-Teilnehmer festgelegt.

Das Ergebnis ist ein vollständiges Handelsökosystem, das überlegene Liquidität, verbesserte operative Effizienz und drastisch reduzierte Kapitalanforderungen und Kreditrisiken bietet.

PrimeOne wurde zu einem entscheidenden Zeitpunkt der zunehmenden institutionellen Akzeptanz eingeführt und kombiniert die Widerstandsfähigkeit einer Infrastruktur auf institutionellem Niveau mit den Innovationen der dezentralen Finanzwelt. Durch die Nutzung von Stablecoins und Echtzeit-Margenaustausch verhindert PrimeOne, dass Zahlungsausfälle auf alle Teilnehmer übergreifen, und schafft so ein widerstandsfähigeres, demokratisiertes Kreditnetzwerk.

Harpal Sandhu, CEO von Integral, kommentierte: "Während die institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen zunimmt, bleibt der Mangel an zugänglichen Krediten die letzte große Hürde für eine breite Beteiligung. Als Technologieanbieter, der monatlich Devisengeschäfte im Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar abwickelt, bringt Integral nun seine erstklassige Infrastruktur in den Bereich der digitalen Vermögenswerte ein. PrimeOne reduziert Risiken, Kosten und Komplexität und erschließt gleichzeitig Liquidität, Rentabilität und Vertrauen im Kryptohandel."

Scotte Moegling von Virtu Financial sagte ebenfalls: "Wir sind starke Befürworter der Blockchain-Technologie, und PrimeOne ist ein Beispiel für die mächtigen demokratisierenden Fähigkeiten, die sie bietet. PrimeOne wird Investoren den Zugang zu wettbewerbsfähigeren Preisen mit geringerem Risiko ermöglichen und damit ein erhebliches Wachstumspotenzial für den Kryptohandel auf der Plattform erschließen."

Peter Wisniewski, geschäftsführender Gesellschafter von Europa Partners, fügte hinzu: "PrimeOne ist ein Tor zur Zukunft des Kredits auf den Kryptowährungsmärkten. Die einfache Einrichtung, die schnelle Onboarding-Prozedur und der Zugang zu Liquidität werden es uns ermöglichen, profitabler, effizienter und zu geringeren Kosten zu handeln. Dies wird uns helfen, höhere Renditen zu erzielen und von beispiellosen Chancen auf den Kryptowährungsmärkten zu profitieren."

Über Integral

Integral ist der Währungstechnologiepartner für Hunderte von Finanzinstituten, darunter Banken, Broker, Investoren und grenzüberschreitende Zahlungsunternehmen, die die Technologie von Integral in ihre Arbeitsabläufe und kundenorientierten Dienstleistungen integriert haben.

Zuerst von den Finanzmärkten übernommen und nun in allen Branchen integriert unsere eingebetteten Devisen- und Digital Asset-Dienstleistungen lösen die Herausforderungen, denen jedes globale Unternehmen gegenübersteht.

Das 1993 gegründete Unternehmen betreut seine Kunden von seinen Niederlassungen in Palo Alto, New York, London, Tokio, Singapur und Bengaluru aus.

©2025 Integral Development Corp. Alle Rechte vorbehalten. Die Technologie von Integral ist durch US-Patente und zum Patent angemeldete Anwendungen sowie damit verbundene geistige Eigentumsrechte geschützt.

Über PrimeOne

PrimeOne ist ein Prime-Brokerage-Service der nächsten Generation für Kryptomärkte. Mit einem einzigen Konto können Kunden mit jeder beliebigen Gegenpartei handeln. Im Kern handelt es sich um einen bahnbrechenden Kreditmechanismus, der Marktgewinne und -verluste in Echtzeit überträgt und so einen sicheren und effizienten Handel zwischen den Teilnehmern gewährleistet. Diese Innovation macht PrimeOne zur einzigen wirklich skalierbaren Kreditlösung, die eine schnelle Kundenaufnahme ohne Bilanzrisiko ermöglicht.

©2025 PrimeOne Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.

