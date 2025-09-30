© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGETechnologieriesen investieren Billionen in KI und bauen Rechenzentren aus. Analysten sehen Chancen, aber auch wachsenden Druck auf Cashflows und Renditen.Die Citigroup hat ihre Prognose für die Ausgaben der Technologieriesen im Bereich Künstliche Intelligenz deutlich nach oben korrigiert. Demnach sollen die Investitionen in KI-Infrastruktur bis 2029 die Summe von 2,8 Billionen US-Dollar übersteigen. Zuvor hatte die Bank lediglich 2,3 Billionen US-Dollar erwartet. Als Grund nennt Citigroup aggressive Frühinvestitionen der sogenannten Hyperscaler und die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach KI-Lösungen. KI-Boom trotz globaler Unsicherheiten Der durch die Markteinführung von ChatGPT Ende …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE