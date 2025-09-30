Frankfurt (ots) -Werbeslogans, Verpackungen oder Produktideen werden seit Jahrzehnten in Fokusgruppen oder Online-Umfragen getestet. Doch was passiert, wenn nicht mehr nur Menschen, sondern auch künstliche Konsumenten befragt werden? Mit den HarmonAIze Synthetic Personas stellt Toluna nun erstmals auch in Deutschland eine Innovation vor, die die Art verändert, wie Marken Konsumenten verstehen und Entscheidungen treffen.Vom Engpass zum DurchbruchMarken stehen heute unter enormem Druck: Neue Produkte, Claims und Kampagnen müssen immer schneller getestet und validiert werden. Gleichzeitig wird es schwieriger, echte Konsumenten zu rekrutieren, viele sind umfragemüde, während Survey Fraud durch Bots weltweit zunimmt."Unsere synthetischen Personas sind nicht einfach Datenpunkte, sie verhalten sich wie echte Menschen: Sie denken, argumentieren und reagieren emotional", erklärt Frédéric-Charles Petit, CEO von Toluna. "Das erlaubt es Marken, Ideen in wenigen Stunden zu testen - dort, wo klassische Feldarbeit Tage oder Wochen brauchen würde."Globale Verfügbarkeit und Deutschland vorne mit dabeiNach ersten Einsätzen in den USA und UK sind die HarmonAIze Personas mittlerweile in über zehn Märkten verfügbar, darunter Deutschland, Niederlande, Italien, Brasilien, Mexiko, Singapur und Australien. Im Laufe des Herbstes folgen weitere europäische und asiatische Märkte. Damit können Marken Claims oder Werbeaussagen simultan in mehreren Ländern testen - schnell, agil und ohne die Verzögerungen klassischer Stichprobenziehung.Wie funktioniert das?Die synthetischen Konsumenten basieren auf den First-Party-Daten von über 19 Millionen Panelmitgliedern aus dem globalen Toluna-Netzwerk. Dieses Datenfundament, bestehend aus validierten Panelisten, generiert individuelle Personas, die wie echte Menschen auf Umfragen reagieren - mit konsistenten Präferenzen, Meinungen und Emotionen.Anstatt nur Durchschnittswerte zu simulieren, liefert HarmonAIze realitätsnahe Einzelantworten, die bereits in Benchmarks gegen echte Konsumentendaten validiert wurden.Neue Standards für die BrancheDie Einführung synthetischer Konsumenten markiert einen Paradigmenwechsel in der Marktforschung. Nicht mehr nur Reichweite, sondern Geschwindigkeit, Agilität und Validität entscheiden, ob Marken im globalen Wettbewerb bestehen. Mit HarmonAIze positioniert sich Toluna als Pionier - und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, künstliche Zielgruppen als Turbo für bessere Entscheidungen einzusetzen.Pilotprojekte in DeutschlandUm den Nutzen greifbar zu machen, startet Toluna in den kommenden Wochen kostenlose Pilot-Claimstests mit ausgewählten Marken in Deutschland. Unternehmen haben damit die Möglichkeit, die Praxistauglichkeit der KI-Personas live zu erleben und zu sehen, wie Insights-Teams ihre Arbeit beschleunigen und fokussieren können.Werbetreibende, die Interesse haben, sind eingeladen, sich jetzt für eine Teilnahme zu bewerben.Für weitere Informationen oder zur Bewerbung für die Pilotprojekte wenden Sie sich bitte an das Toluna Team unter kira.chan-a-sue@toluna.com.Pressekontakt:Kira Hempel, Marketing Manager Toluna DACHkira.chan-a-sue@toluna.comOriginal-Content von: ToLuna Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105331/6128869