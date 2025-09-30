Der Sohn des US-Präsidenten konnte innerhalb kürzester Zeit das Erreichen, von dem nicht wenige träumen: schnell einen hohen Reichtum erzielen. Seit dem vergangenen Jahr sind es nun mittlerweile Krypto-Gewinne in Höhe von 80 Mio. USD. Ob er dies mit Trading, Investments oder auf anderem Wege erreicht hat, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Barron Trump steigert mit WLFI-Coin sein Vermögen um 80 Mio. USD

Laut Forbes soll sich das Vermögen des Sohnes des US-Präsidenten, Barron Trump, mittlerweile auf 150 Mio. USD erhöht. Ein Großteil von 80 Mio. USD davon soll auf Kryptowährungen zurückzuführen sein, die er durch Tokenverkäufe von World Liberty Financial eingenommen hat.

Darüber hinaus hält er weitere 2,3 Mrd. WLFI-Coins, die derzeit noch gesperrt sind und basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,1946 USD auf einen Wert von 447,6 Mio. USD kommen. An seinem Allzeithoch von 0,46 USD wären es hingegen sogar 1,06 Mrd. USD. Ebenso soll sein Vater laut Berichten mit dem WLFI-Coin 57 Mio. USD verdient haben.

https://twitter.com/BTC_Archive/status/1973032799885008925

Dementsprechend ist ein Großteil seines Vermögens weiterhin in dem WLFI-Coin gebunden. Denn es stehen 447,6 Mio. USD oder sogar 1,06 Mrd. USD gegenüber den berichteten 150 Mio. USD. Allerdings handelt es sich dabei bisher nur um Buchgeld, welches maßgeblich von der Kursentwicklung und den Token-Unlocks abhängt.

Am 1. September wurden bisher nur 20 % der Presale-Bestände für den Handel freigegeben. Dazu zählen allerdings nicht die Token der Gründer und des Teams, die vorerst weiterhin gesperrt bleiben. Weitere 80 % unterliegen der Governance und somit den kommenden Abstimmungen.

Insgesamt wurde dem Trump-Vehikel DT Mark DEFI LLC ein Anteil von 22,5 % der 100 Mrd. WLFI-Coins zugewiesen. Aufgrund dieses Umfangs wurde der Token auch von einigen kritisiert, da er als zu zentralistisch wahrgenommen wurde.

Jetzt Kryptos vor Kursausbruch finden!

So entwickeln sich das Vermögen von Barron und der WLFI-Coin

Nach dem erfolgreichen Vorverkauf konnte de WLFI-Coin auch am Listungstag diesen Optimismus kurz fortsetzen und auf diese Weise seinen Kurs auf bis zu 0,46 USD mehr als verdoppeln.

Allerdings wurden die Gewinne schnell wieder aufgegeben und so stand der Token 3 Tage später bereits nur noch bei 0,169 USD, was somit einem Verlust von 63,3 % entspricht. Ein Grund dafür lag in der vollständig verwässerten Marktkapitalisierung, die basierend auf dem Allzeithoch 46 Mrd. USD entsprach. Aber auch 30 Mrd. USD erachteten einige noch als hoch.

WLFI-Chart | Quelle: CMC

Denn bisher sind außer dem Stablecoin und der Bridge wenig von den Plänen der Roadmap der Super-App realisiert worden und daher beruhen die Kursbewegungen primär auf Spekulationen, insbesondere im Vergleich zu niedriger bewerteten Kryptowährungen.

Darüber hinaus kam es zu einem Freeze von mehreren Wallets wie unter anderem dem KOL Justin Sun, einem Mitbegründer der Tron-Blockchain. Aber auch andere wie der Geschäftsführer von Crypto Quant mischten sich in die Diskussion ein, während der Krypto-Detektiv ZachXBT die Reaktion mit einem Schutzverhalten des WLFI-Teams erklärte.

Durch die offene Kommunikation und das Buyback-Burning-Programm konnte World Liberty Financial wieder das Vertrauen in das Projekt und das Interesse an ihm stärken. Denn über eine dezentrale Governance stimmten 99,8 % der Teilnehmer dafür, dass 100 % der Treasury-Liquidity-Gebühren für diesen Zweck verwendet werden. Somit werden der Kurs und damit auch das Vermögen von Barron Trump langfristig gefördert.

https://twitter.com/QuintenFrancois/status/1962726158857801923

Bald sollen jedoch noch einige weitere Angebote verfügbar sein, wie die Bankkarte mit Apple-Pay-Integration, eine App, DeFi-Protokolle und mehr, um eine Super-App ähnlich wie nach der Vision von Coinbase oder WeChat bereitzustellen.

Jetzt Kryptos profitabler handeln!

Best Wallet hat bereits jetzt viele Dienste der Super-App verfügbar

Im Rennen um die Super-App sind auch andere vielversprechende Akteure wie die Best Wallet angetreten. Sie zeichnet sich durch einen großen Funktionsumfang aus, der alle wichtigen Dienste der Kryptoindustrie für die alltäglichen Nutzer und sogar Profis enthalten soll. Dank der Nutzung zahlreicher Sicherheitsverfahren wird eine besonders hohe Sicherheit gewährt.

Mit der Best Wallet können Sie Kryptowährungen mit Fiats kaufen, digitale Assets tauschen, Staking-Renditen nutzen und auf das Web3 mit mehr als 60 Blockchains zugreifen. Dabei wird eine besonders nutzerfreundliche und intuitive Erfahrung angestrebt, welche komplizierte Technologien und Interfaces der Vergangenheit angehört lässt sowie den Zugang demokratisiert.

Bald sollen noch einige weitere heiße Krypto-Funktionen ergänzt werden wie ein Derivate-Handel, der aktuell einen großen Hype erfährt. Ebenso sind Tools für die Verwaltung des Portfolios und des Risikos, eine Bankkarte und einiges mehr geplant. Außerdem sind in ihr Zugänge zu Apps zu finden, was sich möglicherweise noch in einen Web3-App-Store entwickelt. Beliebt sind auch die Presales für höhere Renditechancen.

Mit all dem ist die Best Wallet bestens positioniert, um vergleichbare Bewertungen wie der WLFI-Coin zu erzielen. Derzeit wird sie basierend auf dem Vorverkaufspreis von 0,025715 USD und der Gesamtversorgung von 10 Mrd. BEST mit 257,15 Mio. USD bewertet. Sollte sie die 46 Mrd. USD von WLFI erreichen, entspräche dies einem Gewinn von 179x.

Jetzt Best Wallet besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.