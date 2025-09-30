Strategy und Metaplanet: Neue Entwicklungen bei den Bitcoin-Holdings

Strategy und Metaplanet haben mit ihren massiven Bitcoin-Käufen in den vergangenen Monaten den Kurs der Kryptowährung kontinuierlich nach oben getrieben. Doch in der vergangenen Woche gab es unterschiedliche Entwicklungen bei den beiden relevantesten börsennotierten Bitcoin-Holdings. Während bei Metaplanet strukturelle Veränderungen im Fokus standen, setzte Strategy seine Akkumulationsstrategie fort - wenn auch in kleinerem Umfang.

Metaplanet: Neue Großaktionäre und strategische Expansion

Bei Metaplanet standen in der vergangenen Woche weniger Bitcoin-Käufe im Mittelpunkt, sondern vielmehr eine bedeutende Veränderung der Aktionärsstruktur. Der Vermögensverwalter Capital Group baute seinen Anteil an der japanischen Holding von etwa acht Prozent auf 11,45 Prozent aus. Damit ist Capital Group nun der neue Großaktionär des Unternehmens, was das institutionelle Vertrauen in die Strategie der ehemaligen Hotelkette unterstreicht.

Parallel dazu steht der Launch neuer Tochtergesellschaften im Fokus: Bitcoin Japan Inc. in Tokio und Metaplanet Income Corp. in Miami. Beide Unternehmen sollen sich mit einem Startkapital von jeweils 15 Millionen US-Dollar auf BTC-Optionsgeschäfte und BTC-Derivatestrategien konzentrieren. Auf diese Weise will Metaplanet neues Kapital für weitere Bitcoin-Käufe generieren und seine Position am Markt weiter ausbauen.

Strategy setzt Akkumulation fort - Michael Saylor kauft weiter

Während Metaplanet seine Akkumulationsstrategie in der vergangenen Woche pausierte, konnte Strategy CEO Michael Saylor einen neuen Bitcoin-Kauf vermelden, auch wenn dieser vergleichsweise geringfügig ausfiel. Das Unternehmen gab bekannt, 196 Bitcoins im Wert von 22,1 Millionen US-Dollar erworben zu haben. Die Transaktion wurde zu einem durchschnittlichen Kurs von 113.000 US-Dollar getätigt und erhöht die Bestände von Strategy auf 640.031 BTC bei einem mittleren Einstiegskurs von etwa 74.000 US-Dollar.

Dies ist eine von mehreren kleineren Transaktionen, die Strategy in den vergangenen Wochen durchgeführt hat. Scheinbar fehlt der Holding aktuell das Kapital für Milliardenkäufe, wie sie in der Vergangenheit zu beobachten waren. Dies liegt vermutlich daran, dass größere Kapitalmaßnahmen zuletzt ausgeblieben sind. Dennoch zeigt die kontinuierliche Akkumulation das ungebrochene Vertrauen in die langfristige Wertsteigerung von Bitcoin.

Bitcoin Hyper: Layer-II-Lösung mit Presale-Erfolg

Für Anleger, die optimistisch für Bitcoin sind, bietet das Bitcoin Hyper Projekt eine interessante Alternative. Die Layer-II-Anwendung will Bitcoin in das Zeitalter von Web3 bringen und über eine Bridge zur Solana-Blockchain Funktionen wie Staking, ultraschnelles Handeln, Token-Entwicklung und dApps ermöglichen. Dies wäre ein enormer Fortschritt für die älteste aller Blockchains.

Der Bitcoin Hyper Token ist tief im Ökosystem verankert und wird für zentrale Funktionen genutzt: Zahlung von Transaktionsgebühren, Freischaltung von Staking-Zugang, Aktivierung von Premium-Funktionen sowie als Belohnungswährung für Entwicklerzuschüsse und Ökosystem-Anreize. Die Ausweitung der Adaption könnte sich entsprechend positiv auf den Token-Wert auswirken. Binnen kurzer Zeit hat das Projekt bereits 19 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt, was für wachsendes Interesse spricht. Die steigende Nachfrage führt allerdings zu regelmäßigen Preiserhöhungen im außerbörslichen Vorverkauf. Anleger, die nicht unnötig mehr bezahlen möchten, sollten vor der nächsten Preisanhebung agieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.