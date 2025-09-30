Schnellste Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper erzielt mit Walen im ICO 19,2 Mio. $

Mittlerweile konnte die schnellste Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper mit ihrem Vorverkauf über 19 Mio. USD einnehmen, nachdem sie erst am 26. September 18 Mio. USD erreicht hatte. Dies verdeutlicht das große Interesse der Anleger, da in weniger als einer Woche eine weitere Million hinzugekommen ist.

Der Grund dafür ist das Interesse der Wale, welche auf das Potenzial von Bitcoin Hyper setzen. Denn die Chain ist dafür positioniert, um auch Bitcoin positiv zu beeinflussen, wobei einige sogar von einer Kurssteigerung ausgehen. Sofern der Altcoin sein volles Potenzial entfalten kann, indem er die Vorteile von Solana und Bitcoin vereint, bietet er gute Voraussetzungen.

Bitcoin Hyper will die unübertroffene Sicherheit von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit und dem theoretisch unendlich skalierbaren Durchsatz von Solana kombinieren. Daher dürften auch die 20 Mio. USD schnell erreicht sein.

Noch für die nächsten 28 Stunden ist der HYPER-Coin im Presale für den aktuellen Preis von 0,013005 USD erhältlich. Dies wird jedoch die letzte Chance sein, um ihn so günstig zu einem Festpreis zu erhalten, da dann mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine Preiserhöhung erfolgt.

Interesse von Walen deutet auf Smart Money hin

Zuletzt wurde von einem Wal berichtet, welcher am vergangenen Montag um 18:31 Uhr UTC eine große Anzahl von 8,5 Mio. HYPER-Coins für 113.000 USD erworben hat.

https://etherscan.io/tx/0x1983d34a60bc1132d63c868efd50d8e923372b07e254889c1625680861bdc4b1

Gerade einmal vier Minuten später wurde eine weitere ETH-Transaktion im Umfang von 105.000 USD für 7,9 Mio. HYPER beobachtet. Kurze Zeit danach kam es zu einem weiteren Kauf von 8,2 Mio. HYPER-Token für 109.000 USD.

Somit waren es insgesamt drei Transaktionen im Umfang von 24,6 Mio. HYPER oder umgerechnet 327.000 USD. Auf diese Weise konnte der Vorverkauf auch schnell die Marke von 19 Mio. USD überschreiten. Für die letzte Million von 17 Mio. USD auf 18 Mio. USD wurden hingegen rund sieben Tage benötigt.

Dies deutet auf Smart Money hin, welches den Coin wegen der großen Erwartungen an den potenziellen Giganten kauft. Aufgrund der zentralen Bedeutung des HYPER-Token als Lebensader der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung deutet all dies auf etwas Großes hin.

Viele Kleinanleger erkennen in den Walen professionelle Investoren, denen man sich anschließen kann, um von ihren Erfahrungen zu profitieren. Denn somit erhoffen sie sich, gemeinsam mit ihnen überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen.

Dafür wird der HYPER-Coin benötigt

Das große Interesse der Anleger an Bitcoin Hyper ist auf seine Rolle zurückzuführen, welche er für Bitcoin einnehmen soll. Denn mit seiner Hilfe ist eine Transformation von einem passiven Wertspeicher hin zu einer aktiv genutzten Infrastruktur für die Dienste der Zukunft geplant.

Dank seiner leistungsstarken Entwicklungsschicht in Form der SVM (Solana Virtual Machine) können die Entwickler Hochleistungs-Anwendungen aus den unterschiedlichsten Kryptosektoren bereitstellen.

Auf diese Weise profitieren sie von der Ausführungsgeschwindigkeit von Solana, während die Layer-2 gleichzeitig in der Sicherheit der Bitcoin-Basischain verankert ist. Möglich wird dies mithilfe der kanonischen Brüche.

Über diese können die Nutzer reguläre Bitcoins sperren, um im Gegenzug gewrappte BTC zu erhalten. Diese lassen sich dann frei innerhalb des Ökosystems für unterschiedlichste Zwecke verwenden, wie dApps, DeFi-Dienste, KI, tokenisierte Assets, Spiele und mehr.

Der HYPER-Coin nimmt ebenfalls eine unverzichtbare Rolle ein. Denn er wird für die Zahlung der Netzwerkgebühren benötigt und somit von allen Nutzern. Darüber hinaus findet er Anwendung bei der Governance und dem Staking, was ebenfalls von zentraler Bedeutung ist.

Auf diese Nützlichkeit sind auch die hohen Mittelzuflüsse in Bitcoin Hyper zu erklären, zu denen auch die Wale zählen. Somit können sie bei der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung gegenüber anderen einen Vorsprung erlangen.

HYPER-Wal könnte es auf einen Gewinn von 12,3 Mio. $ angelegt haben

Die Skalierungslösung Bitcoin Hyper könnte in zwei Schlüsselbereichen für eine Nachfrage nach Nützlichkeit sorgen. Einerseits sofern Entwickler die ersten dApps aus unterschiedlichen Kryptosektoren wie DeFi, Gaming, RWA und KIs in dem Ökosystem zur Verfügung stellen. Andererseits kommt es darauf an, dass die Nutzer große Mengen von BTC über die HYPER-Brücke einfrieren.

Sollte nur ein kleiner Anteil des Bitcoin-Angebots in das Ökosystem gelangen, könnte dies bereits zu bedeutenden Kursentwicklungen des HYPER-Coin führen. Angenommen es werden lediglich 0,5 % gesperrt, würde dies basierend auf der aktuellen Bewertung rund 11,35 Mrd. USD entsprechen.

Der HYPER-Token soll dabei die Aktivität durch Gasgebühren, Staking und Governance unterstützen. Basierend auf der vollständig verwässerten Marktkapitalisierung des Presales von 272 Mio. USD, könnte somit ein Preis von rund 0,50 USD erreicht werden.

Nehmen wir das Beispiel des Großinvestoren mit 24,6 Mio. HYPER-Coins zu einem Preis von 0,013005 USD und einem Investment von insgesamt 327.000 USD. Dieser würde bei einem Kurs von 0,50 USD somit einen Betrag von rund 12,3 Mio. USD erzielen.

Dies ist natürlich rein hypothetisch und hängt insbesondere von der Adoptionsgeschwindigkeit der Entwickler ab, die ihre Anwendungen über Bitcoin Hyper bereitstellen, und den Anwendern, welche diese nutzen.

Schließen Sie sich den Walen an und investieren in HYPER?

Das Engagement der Wale spricht für sich und in den nächsten Tagen werden durch die Mittelflüsse schnell weitere Preiserhöhungen erfolgen, während der Vorverkauf an Dynamik gewinnt und sich seinem Ende nähert.

Um einen Teil der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung während des Vorverkaufs zu erhalten, öffnen Sie die Website von Bitcoin Hyper und zahlen anschließend mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Kreditkarte.

Wie bereits erwähnt, können die HYPER-Token auch gestakt werden. Somit erhalten Sie eine jährliche Rendite in Höhe von 61 %, die dynamisch an die Anzahl der Token in dem Staking-Pool angepasst wird.

Das Team von Bitcoin Hyper empfiehlt für die Teilnahme an dem Vorverkauf die Nutzung der Best Wallet, in welcher das ICO auch neben einigen weiteren unter der Kategorie Upcoming Tokens zu finden ist. Denn somit werden Kauf, Beanspruchung und Verfolgung vereinfacht.

Verpassen Sie auch nicht die neusten Entwicklungen von Bitcoin Hyper, indem Sie dem Projekt auf Telegram und X folgen. Weitere Informationen wie die Entwicklungsfortschritte und das Whitepaper finden Sie auf der Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.