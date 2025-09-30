Sky investiert Hammer-Betrag von 2,5 Mrd. USD in Solanas DeFi-Ecosystem

Die DeFi-Landschaft auf Solana steht vor einer bedeutenden Transformation.Sky, ein führendes Unternehmen im Bereich DeFi hat eine bahnbrechende Initiative angekündigt. Das Unternehmen Sky wird einen äußerst hohen Betrag in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar bereitstellen, um das Solana-basierte DeFi-Ökosystem zu unterstützen

Neue Impulse für Solana DeFi

Sky, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen TV-Sender, ist bekannt für seine innovativen Ansätze im DeFi-Sektor und trug zuvor den Namen Maker DAO. Das Unternehmen plant, Solana mit einer massiven Kapitalinvestition zu stärken. Diese Initiative zielt darauf ab, die Liquidität, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit von DeFi-Protokollen auf der Solana-Blockchain zu verbessern.

Solana besticht derzeit durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Kosten, was die Blockchain schon im Vorfeld zu einer beliebten Enterprise-Blockchain für Kapitalgeber, aber auch für Entwickler gemacht hat. Durch diesen Schritt könnte Solana eine noch stärkere Position im Wettbewerb mit anderen Layer-1-Blockchains wie Ethereum einnehmen.

Der "Capital Engine" (Kapital-Motor), wie Sky ihn nennt, soll Projekte und Entwickler auf Solana unterstützen, indem er ihnen Zugang zu beträchtlichen finanziellen Ressourcen verschafft. Dies könnte die Entwicklung neuer DeFi-Anwendungen beschleunigen, darunter dezentrale Börsen (DEXs), Kreditplattformen und Yield-Farming-Protokolle.

Was bedeutet das für Solana?

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Solana bereits ein starkes Wachstum im DeFi-Sektor verzeichnet. Mit einem Kapitalmotor von 2,5 Milliarden US-Dollar könnte Sky die Grundlage schaffen, um Solana zum bevorzugten Ökosystem für DeFi-Innovationen zu machen. Zu den erwarteten Vorteilen gehören:

Erhöhte Liquidität : Mehr Kapital in Solana-Protokollen bedeutet größere Handelsvolumina und stabilere Preise für Nutzer.

: Mehr Kapital in Solana-Protokollen bedeutet größere Handelsvolumina und stabilere Preise für Nutzer. Förderung von Innovationen : Entwickler erhalten die finanziellen Mittel, um ambitionierte Projekte zu realisieren, die Solanas einzigartige technische Vorteile nutzen.

: Entwickler erhalten die finanziellen Mittel, um ambitionierte Projekte zu realisieren, die Solanas einzigartige technische Vorteile nutzen. Anziehungskraft für Investoren: Die massive Kapitalzusage könnte institutionelle und private Investoren anziehen, die nach hohen Renditen in DeFi suchen.

Die Rolle von Sky

Sky hat sich in der Vergangenheit als Vorreiter in der Förderung von DeFi-Innovationen etabliert. Durch die Partnerschaft mit Solana unterstreicht das Unternehmen sein Engagement, die nächste Generation dezentralisierter Finanzlösungen voranzutreiben. Skys Initiative nicht stellt dabei nicht nur Kapital bereit, sondern auch strategische Unterstützung für Projekte bietet, um deren langfristigen Erfolg sicherzustellen. Sky war zuvor als Maker DAO bekannt.

Im Jahr 2024 rebrandete sich das Projekt zu Sky, um eine neue Phase der Expansion einzuleiten. Der Fokus liegt auf Skalierbarkeit, Innovation und der Integration in mehrere Blockchains. Sky emittiert nun USDS (den Nachfolger von DAI) und SKY (den Governance-Token, der MKR ersetzt). USDS ist ein überkollateralisierter Stablecoin, der Stabilität durch eine Mischung aus Krypto-Assets und realen Welt-Assets (RWAs) gewährleistet. Der SKY-Token dient der Governance und bietet Belohnungen wie den Sky Savings Rate (eine Art Zins für Stablecoin-Holder) und Staking-Möglichkeiten.

