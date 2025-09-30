Das Unternehmen baut sein renommiertes Hospitality-Portfolio global weiter aus und erweitert damit sein Lifestyle-Angebot

Ralph Lauren (NYSE: RL) gab heute bekannt, ein neues Restaurant als Teil seines renommierten Gastronomieportfolios zu eröffnen: The Polo Bar Ralph Lauren in London. Die Adresse des Restaurants wird 1 Hanover Square sein, die Eröffnung ist für 2028 geplant.

The Polo Bar Ralph Lauren

Aufbauend auf dem internationalen Renommee der 2015 in New York eröffneten The Polo Bar, die sich schnell zu einem gefeierten und ikonischen Restaurant entwickelt hat, wird auch die Londoner Location den charakteristischen Charme versprühen und die zeitlose Eleganz der Marke mit einem raffinierten und dennoch einladenden Speiseerlebnis unter Beweis stellen.

"Der besondere Charme und die gelebte Tradition, die charakteristisch für die britische Lebensart ist, haben mich schon immer inspiriert. Die mühelose Anmut, die in jahrhundertelanger Tradition verwurzelt ist eine Mischung aus zeitloser Kultiviertheit, vornehmem Understatement und natürlicher Eleganz. Diese perfekte Balance aus Raffinesse und Herzlichkeit und das behagliche Gefühl, mit seinen Lieben um einen Tisch zu sitzen und gemeinsam das Essen zu genießen, sind das, was meine Restaurants für mich schon immer ausgemacht haben", so Ralph Lauren, Executive Chairman und Chief Creative Officer der Ralph Lauren Corporation.

Schon seit Jahrzehnten lässt sich Ralph Lauren von der britischen Kultur und Tradition, die er sehr schätzt, inspirieren. Im Jahr 2019 wurde Ralph Lauren als erster amerikanischer Modedesigner für sein philanthropisches Engagement und seinen Einfluss auf den weltweiten Stil zum Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ernannt.

The Polo Bar Ralph Lauren baut auf der starken, mittlerweile seit über 40 Jahren währenden Präsenz des Unternehmens im Vereinigten Königreich auf. London ist auch die Heimat des ersten internationalen Flagship-Stores von Ralph Lauren in der prestigeträchtigen New Bond Street, der 1981 eröffnet wurde eine ikonische Location, die auch heute noch ein wichtiger Eckpfeiler im globalen Einzelhandelsportfolio von Ralph Lauren ist. Heute verkauft das Unternehmen seine Produkte in 12 eigenen Geschäften in London, ist bei führenden Luxus-Großhändlern erhältlich und betreibt Ralph's Coffee-Filialen in der New Bond Street und in Brompton Cross.

Das Engagement des Unternehmens für die Förderung der britischen Kultur und Institutionen wurde 2006 noch verstärkt, als es offizieller Ausstatter der Tennismeisterschaften in Wimbledon wurde, um das Erbe und die Eleganz des prestigeträchtigsten Tennisturniers zu würdigen. Im Jahr 2016 gründete Ralph Lauren das The Ralph Lauren Centre for Breast Cancer Research am The Royal Marsden und untermauerte durch die Errichtung des Zentrums erneut das langjährige Engagement des Unternehmens für die Krebsforschung und Patientenversorgung.

Das globale Hospitality-Portfolio von Ralph Lauren ist eine natürliche Erweiterung der Welt von Ralph Lauren, die sich in der Kochkunst der derzeit fünf Restaurants in New York, Paris, Chicago, Mailand und Chengdu sowie in mehr als 40 Ralph's Coffee-Filialen weltweit widerspiegelt.

Die Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) ist ein Weltmarktführer im Design, der Vermarktung und dem Vertrieb von Luxus-Lifestyle-Produkten in fünf Kategorien: Bekleidung, Schuhe und Accessoires, Wohnen, Düfte und Hospitality. Ralph Lauren möchte seit nunmehr beinahe 60 Jahren durch Authentizität und zeitlosen Stil den Traum von einem besseren Leben inspirieren. Das Unternehmen hat sich mit einer breiten Palette an Produkten, Marken, Vertriebskanälen und internationalen Märkten einen hervorragenden Ruf erarbeitet und zeichnet sich durch ein unverwechselbares Image aus. Die Markennamen des Unternehmens darunter unter anderem Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children und Chaps bilden eine der bekanntesten Familien von Verbrauchermarken der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.corporate.ralphlauren.com.

