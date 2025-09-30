Amazfit freut sich, Hunter McIntyre wieder willkommen zu heißen und erweitert sein Elite-Athletenteam für die HYROX-Saison 2025/26 um Rich Ryan, Joanna Wietrzyk, Emilie Dahmen und Linda Meier

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP) und offizieller Zeitmessungs- und Wearable-Partner von HYROX, gab heute die Erweiterung seines HYROX-Athletenteams bekannt. Hunter McIntyre (USA) kehrt für eine weitere Saison zurück, und vier herausragende Wettkämpfer schließen sich dem Team an: Rich Ryan (USA), Joanna Wietrzyk (Australien), Emilie Dahmen (Niederlande) und Linda Meier (Deutschland)

Diese Liste spiegelt das Engagement von Amazfit wider, sowohl bewährte Champions als auch aufstrebende Talente im Bereich Functional Fitness Racing zu unterstützen und gleichzeitig das Feedback der Athleten direkt in die Produktinnovation einfließen zu lassen.

Hunter McIntyre McIntyre gilt weithin als das Gesicht von HYROX und ist nach wie vor einer der dominierendsten und einflussreichsten Athleten dieses Sports. Als mehrfacher Champion mit einer treuen Fangemeinde setzt er sich weiterhin dafür ein, Grenzen im Wettkampf und darüber hinaus zu überschreiten, indem er Trainingslager und Outdoor-Abenteuerrennen leitet. McIntyre hat maßgeblich zur Produktentwicklung von Amazfit beigetragen und setzt auf die robuste Amazfit T-Rex-Serie, um sein unermüdliches Streben nach Podiumsplätzen voranzutreiben.

"Ich freue mich sehr, für weitere Jahre zum Team Amazfit zurückzukehren. Die Produkte sind hervorragend, meine Anregungen werden berücksichtigt, und ich habe das Gefühl, dass ich wertvolle Erkenntnisse erhalte, die mir bei meinem Training weiterhelfen. Letztes Jahr in Chicago hätten wir es fast geschafft dieses Jahr bin ich hier, um Gold zu gewinnen."

-Hunter McIntyre

Rich Ryan Bekannt für seinen datengestützten Ansatz und seinen Einfluss als Trainer, hat Ryan eine doppelte Wirkung als Elite-Wettkämpfer und Pädagoge. Als einer der schnellsten Athleten auf der HYROX-Strecke verbindet er seine sportlichen Erfolge mit Seminaren und Coaching durch sein Trainingsunternehmen RMR. Ryans hoher Anspruch an Präzision passt perfekt zu den Serien Balance 2 und Helio von Amazfit, was ihn zu einem zuverlässigen Partner bei der Verbesserung der Leistungsmetriken für Sportler weltweit macht.

"Ich bin dem Team Amazfit beigetreten, da es sich für HYROX und Hybrid-Training engagiert. Ich bin davon überzeugt, dass hybrides Training und Wettkämpfe Athleten dabei unterstützen können, gesünder und leistungsfähiger zu werden. Daher ist es für mich von großer Bedeutung, Partner zu haben, die diese Werte teilen. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Amazfit, das weiterhin Innovationen vorantreibt und in diesem Bereich echte Ambitionen zeigt."

-Rich Ryan

Joanna Wietrzyk Die aufstrebende Athletin aus Australien beeindruckte die HYROX-Community mit einem zweiten Platz in Chicago. Als ehemalige Leistungssportlerin im Tennis entwickelt sie sich zügig zu einer Spitzenkandidatin im Einzel- und Doppelwettbewerb. Joanna Wietrzyk, die die Amazfit T-Rex 3 tragen wird, schätzt die enge Zusammenarbeit mit dem Sportmarketing-Team von Amazfit und ist bereit, sowohl ihre Karriere als auch die weltweite Bekanntheit der Marke voranzutreiben.

"Nach einer unglaublichen ersten Saison bei HYROX konzentriere ich mich darauf, weiter an Dynamik zu gewinnen und meine Leistung in diesem Jahr noch weiter zu steigern. Das bedeutet, über das bisher Erreichte hinauszugehen und mit Teams zusammenzuarbeiten, die meine Trainings-, Erholungs- und Wettkampfmethoden wirklich unterstützen. Amazfit erfüllt genau diese Anforderungen. Ihre Technologie unterstützt mich dabei, konsequent und zielgerichtet zu bleiben, unabhängig davon, ob ich während intensiver Trainingseinheiten wichtige Kennzahlen verfolge oder die Erholung nach dem Wettkampf überwache. Amazfit bietet mir die richtigen Werkzeuge, um intelligenter zu trainieren, ausgeglichen zu bleiben und kontinuierlich Fortschritte zu erzielen und genau das macht diese Partnerschaft so interessant."

-Joanna Wietrzyk

Emilie Dahmen Als eine der vielversprechendsten Nachwuchsathletinnen des Sports erregte Dahmen Aufmerksamkeit, indem sie in ihrer Debütsaison zwei HYROX-Rennen gewann und bei den Weltmeisterschaften den sechsten Platz belegte. Sie befindet sich noch am Anfang ihrer Karriere und repräsentiert die nächste Generation der HYROX-Talente. Dahmens Begeisterung für Amazfit-Wearables, insbesondere für die Balance 2 und Helio Strap, macht sie zu einer idealen Ergänzung für das Team, während sie ihren rasanten Aufstieg fortsetzt.

"Ich hatte mich zuvor nicht auf eine Uhr oder Leistungsdaten verlassen, und das Erreichen des HYROX Elite 15 ohne diese Hilfsmittel war bereits eine große Leistung. Durch die Partnerschaft mit Amazfit verfüge ich nun über die notwendigen Werkzeuge, um intelligenter zu trainieren, mich besser zu erholen und auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Ihre Technologie unterstützt mich dabei, noch mehr Potenzial freizusetzen, und ich hoffe, andere davon zu überzeugen, wie wirkungsvoll intelligentes Training sein kann."

-Emilie Dahmen

Linda Meier Die amtierende HYROX-Weltmeisterin Meier zeigte in Chicago eine herausragende Leistung und sicherte sich damit ihren Titel. Sie ist bereits eine angesehene Konkurrentin, und ihre Beständigkeit und Professionalität machen sie zu einer unschätzbaren Botschafterin. Linda Meier vertraut auf die Amazfit Helio Strap und die Amazfit T-Rex 3 um detaillierte Datenauswertungen zu erhalten, die ihr dabei helfen, Leistung und Erholung auf höchstem Niveau in Einklang zu bringen.

"Mit Amazfit an meiner Seite kann ich meinen Weltmeistergeist mit intelligenter Technologie verbinden und damit zeigen, dass jeder mit den richtigen Hilfsmitteln seine Grenzen überschreiten kann."

-Linda Meier

"Unsere Partnerschaft mit HYROX zielt darauf ab, Sportlern dabei zu unterstützen, jeden Moment ihres Trainings, ihrer Leistung und ihrer Erholung optimal zu nutzen", erklärte Scott Shepley, Head of Global Marketing von Amazfit. "Durch die Unterzeichnung eines Vertrags, der Weltmeister mit vielversprechenden neuen Talenten vereint, stärken wir die Rolle von Amazfit als bevorzugter Leistungspartner für Sportler, die auf Daten vertrauen, um ihre Ziele zu erreichen."

Als Teil des Team Amazfit werden diese Athleten zu Produkttests, Content-Storytelling und Community-Engagement beitragen und so sicherstellen, dass Amazfit weiterhin innovative Tools liefert, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Functional-Fitness-Athleten gerecht werden.

Sportler und Fans können das gesamte Sortiment an intelligenten Wearables von Amazfit darunter die T-Rex-Serie, Balance 2, Active 2 und Helio Strap unter www.amazfit.com entdecken und die HYROX-Reise der Marke während der gesamten Saison 2025/26 verfolgen.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit unter seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um Nutzern dabei zu helfen, ihre Wellnessziele zu erreichen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

