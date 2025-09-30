Der Sportartikelhersteller Nike hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinne je Aktie schnitt der Adidas-Rivale deutlich besser als erwartet ab. Für die Aktie ging es in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel deutlich nach oben. Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatten Analysten im Vorfeld der Zahlenvorlage mit einem Umsatzrückgang von fünf Prozent auf elf Milliarden Dollar gerechnet einen einen Einbruch beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
