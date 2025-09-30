Elemental Machines, ein Pionier im Bereich intelligenter Laborlösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen im aktuellen Gartner Hype Cycle für das Internet der Dinge, Bericht 2025, ausgezeichnet wurde. Dieser Bericht bewertet Innovationen und Trends, die sich auf führende Unternehmen im Bereich des Internets der Dinge auswirken.

Elemental Machines ist überzeugt, dass die Studie Marktführern dabei hilft, die Reife und Akzeptanz von Technologien für die Planung ihrer Roadmap einzuschätzen.

"Die Erwähnung im Gartner Hype-Cycle-Bericht ist ein klares Zeichen für die Dynamik, die Elemental Machines aufgebaut hat", sagte Rob Estrella, CEO von Elemental Machines. "Dies ist eine wertvolle Gelegenheit für uns, zu zeigen, wie unsere Arbeit echte Kundenprobleme löst und Ergebnisse verbessert, während sie gleichzeitig die Zukunft der vernetzten Labortechnologie und der operativen Intelligenz gestaltet."

Die Plattform von Elemental Machines umfasst Datenmanagement, Sicherheit, Anlagenauslastung und Integration von Laborhardware und -software, um Sensordaten in operative Intelligenz für regulierte Labor- und Fertigungsumgebungen umzuwandeln.

"Die Erwähnung bestätigt sowohl die Technologie als auch die Vision von Elemental Machines, während sich der Markt von einem Hype zu bewährten, wirkungsvollen Implementierungen entwickelt", sagte Sridhar Iyengar, Gründer und Chief Strategy Technology Officer bei Elemental Machines.

Gartner-Quellenangabe und Haftungsausschluss

Gartner, Hype Cycle for IoT, 2025, Kameron Chao, Alfonso Velosa, Pablo Arriandiaga, Scot Kim, Emil Berthelsen, 25. Juli 2025

GARTNER UND HYPE CYCLE sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

